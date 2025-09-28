MetLife e Global Citizen anunciam importante parceria para impulsionar mudanças econômicas e promover comunidades resilientes

Hoje, no Global Citizen Festival 2025, a MetLife, empresa líder em serviços financeiros que oferece seguros e benefícios para funcionários, anunciou com orgulho que se tornou uma importante parceira da Global Citizen, o maior movimento mundial para acabar com a pobreza extrema, com uma nova parceria de três anos.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 27: (L-R) Michael Roberts and Nuria Garcia speak onstage during the 2025 Global Citizen Festival at Central Park on September 27, 2025 in New York City. (Photo by Noam Galai/Getty Images for Global Citizen)

Essa nova parceria aproveita os pontos fortes e a longa história da MetLife em promover segurança econômica, acesso a recursos e resiliência para prosperar, a fim de levar adiante a missão da Global Citizen e enfrentar os desafios urgentes que as comunidades ao redor do mundo enfrentam. Como parceira importante da Global Citizen, a MetLife fornecerá apoio financeiro, voluntariado de funcionários e alcance global para impulsionar iniciativas transformadoras na educação e no empoderamento econômico.

Além disso, a MetLife Foundation está comprometendo US$ 9 milhões como doadora-fundadora do Fundo Global Citizen Education da FIFA. O Fundo tem como objetivo arrecadar US$ 100 milhões para proporcionar acessoàeducação e esportes de qualidade para crianças em todas as partes do mundo. Desde sua fundação, há quase 50 anos, o apoioàeducação tem sido um dos pilares da MetLife Foundation. Hoje, educação financeira, aprendizagem STEM, mentoria e treinamento de habilidades fazem parte das doações da Fundação para preparar estudantes em todas as partes do mundo para um futuro mais brilhante.

“Na MetLife, acreditamos em estar presentes para as pessoas e comunidades nos momentos que realmente importam, guiados pelo nosso propósito claro de construir futuros mais confiantes para todos”, disse Michel Khalaf, presidente e CEO da MetLife. “Nossa parceria com a Global Citizen promoverá mudanças positivas ao incentivar a saúde financeira, ampliar oportunidades educacionais e fortalecer comunidades sólidas e confiantes. Juntamente com a MetLife Foundation, estamos entusiasmados em colaborar com a Global Citizen, e essa parceria se baseia no legado da MetLife Foundation de mais de US$ 1 bilhão em doações desde 1976.”

A MetLife também desempenhará um papel fundamental no apoio às campanhas da Global Citizen ao redor do mundo, incluindo o emblemático Global Citizen Festival, que aconteceu hoje no Central Park, em Nova York, reunindo artistas, ativistas e líderes mundiais para impulsionar ações frente aos desafios mais urgentes do planeta, além das cúpulas de ação Global Citizen NOW.

“Acreditamos profundamente no poder das parcerias para enfrentar os problemas mais complexos que o mundo enfrenta”, disse Hugh Evans, cofundador e CEO da Global Citizen. “Essa nova parceria entre a MetLife, a MetLife Foundation e a Global Citizen será fundamental para ampliar nosso impacto e atuará como um catalisador essencial em nossa visão compartilhada de acelerar o progresso rumo a um mundo onde todos tenham a oportunidade de prosperar.”

Parceiros, líderes e cidadãos globais de todas as partes do mundo estão convidados a aderir ao movimento aqui e a agir.

Sobre a Global Citizen

A Global Citizen é o maior movimento do mundo para erradicar a pobreza extrema. Impulsionado por uma comunidade global de cidadãos comuns que levantam suas vozes e agem, o movimento é potencializado por campanhas e eventos que reúnem líderes da música, entretenimento, políticas públicas, mídia, filantropia e setor corporativo. Desde o início do movimento, US$ 49 bilhões em compromissos anunciados nas plataformas da Global Citizen foram destinados, impactando 1,3 bilhão de vidas. Fundada na Austrália em 2008, a equipe da Global Citizen opera a partir de Nova York, Washington DC, Los Angeles, Londres, Paris, Berlim, Genebra, Melbourne, Toronto, Joanesburgo, Lagos e outros locais. Participe do movimento em globalcitizen.org, baixe o aplicativo Global Citizen e siga a Global Citizen no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X e LinkedIn.

Sobre a MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e institucionais a construir um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife atua em mais de 40 mercados globalmente e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Ásia, América Latina, Europa e Oriente Médio. Para informações adicionais, visite www.metlife.com.

Sobre a MetLife Foundation

Na MetLife Foundation, comprometidos em promover a mobilidade econômica inclusiva. Colaboramos com organizações sem fins lucrativos e oferecemos subsídios alinhados a três áreas estratégicas de foco – inclusão econômica, saúde financeira e comunidades resilientes –, ao mesmo tempo em que envolvemos funcionários voluntários da MetLife para ajudar a gerar impacto. A MetLife Foundation foi criada em 1976 para dar continuidadeàlonga tradição da MetLife de contribuições corporativas e envolvimento com a comunidade. Desde sua criação, a MetLife Foundation já contribuiu com mais de US$ 1 bilhão para fortalecer as comunidades onde a MetLife está presente. Para saber mais sobre a MetLife Foundation, acesse www.metlife.org.

