Falta Um Ano! Preparativos para a 48ª WorldSkills Competition a Todo Vapor

XANGAI, Sept. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 22 de setembro Xangai deu inícioàcontagem regressiva de um ano para a 48ª WorldSkills Competition que está programada para ocorrer em Xangai, China, de 22 a 27 de setembro de 2026. Uma grande cerimônia marcou o início da "reta final" para a principal competição de habilidades vocacionais do mundo com os melhores jovens talentos que se qualificaram.

Para avançar nos preparativos para a 48ª WorldSkills Competition, o Conselho de Estado da China criou um grupo líder e um comitê organizador para a competição. Em Xangai, o Escritório Executivo da WorldSkills Shanghai 2026 foi criado para supervisionar a implementação de tarefas específicas. Todo o trabalho organizacional da competição está ocorrendo de forma ordenada e a todo vapor.

Esta próxima edição em Xangai contará com 64 eventos de habilidades, incluindo 57 categorias tradicionais de seis setores principais. Para se adaptar ao cenário em evolução das novas indústrias e habilidades, serão introduzidas novas categorias como tecnologia de veículos ferroviários e tecnologia de segurança inteligente, potencialmente tornando esta a maior Competição WorldSkills até o momento em termos de variedade de eventos. Os pacotes de participação para membros da WorldSkills Shanghai 2026 foram finalizados e serão revelados na Assembleia Geral da WorldSkills na Croácia em 13 de outubro, com inscrições online a partir de 13 de novembro.

O recrutamento de voluntários para a 48ª WorldSkills Competition teve início oficialmente. Os voluntários da WorldSkills fornecerão serviços em locais principais, como aeroportos, estações ferroviárias de alta velocidade, locais de competição e hotéis, sendo responsáveis pela segurança da competição, recepção de convidados estrangeiros e suporte durante todo o evento.

Campanhas promocionais da WorldSkills Competition estão ganhando força. Em 15 de julho, o Departamento Executivo da WorldSkills Shanghai 2026 anunciou a nomeação do jovem ator chinês Xiao Zhan como embaixador da promoção do evento. As hashtags relacionadas atraíram mais de 500 milhões de visualizações, tornando-se a maior campanha promocional da história da WorldSkills Competition e aumentando significativamente a conscientização pública. Em junho, a bandeira da WorldSkills acompanhou o submersível tripulado "Jiaolong" da China em uma missão em alto mar, simbolizando as infinitas possibilidades de exploração de habilidades. "Skill Venture", o vídeo promocional da WorldSkills Shanghai 2026, foi lançado. Através da perspectiva dos jovens, o vídeo retrata encontros com várias habilidades e mostra o charme das habilidades.

Como a principal competição de habilidades vocacionais do mundo, a WorldSkills Shanghai 2026 atraiu muitos patrocinadores. O programa de patrocínio foi lançado. Quatro patrocinadores estratégicos nacionais, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of Communications, SAIC Motor e BOSS Zhipin, divulgaram seus planos de apoio para a WorldSkills Competition, injetando um impulso robusto nesta celebração global de habilidades.

Para promover e valorizar ainda mais o espírito das habilidades em toda a sociedade, o Departamento Executivo da WorldSkills Shanghai 2026 nomeou 10 talentos chineses altamente qualificados, incluindo Zhuang Qiufeng, Ke Shuichang e Xie Huixuan, como Embaixadores dos Sonhos, e presenteou-os com cartas de nomeação. De acordo com o departamento executivo, esses embaixadores servirão como modelos de habilidades e promoverão o valor que o "Domínio das Habilidades Muda o Seu Futuro” nos principais eventos promocionais da WorldSkills Shanghai 2026.

Daqui a um ano, jovens talentos qualificados de elite de todo o mundo se reunirão em Xangai neste prestigiado palco global - em uma competição que estimula a inovação e a colaboração, abrindo caminho para novos capítulos no mundo das habilidades.

Fonte: WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau

Contato: Sra. Zou Tel.: 86-10-63074558

