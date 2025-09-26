Sultan bin Ahmed visita vila de Al Rahma no Sri Lanka

Sua Alteza, Xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi, Vice-Governador de Sharjah e Presidente do Conselho de Mídia de Sharjah, visitou a Aldeia Feminina Al Rahma em Puttalam, Sri Lanka, uma comunidade dedicada a viúvas, órfãos e suas famílias.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250926763212/pt/

Sultan bin Ahmed visits Al Rahma Village in Sri Lanka (Photo: AETOSWire)

Sua Alteza percorreu a vila, explorando suas instalações. Viu a exposição dos diversos produtos locais, vendidos e exportados para aldeias vizinhas, e visitou salas de treinamento feminino, onde são ensinadas técnicas de costura.

Ele também inspecionou o centro médico, que provê serviços de saúde gratuitos para mulheres e crianças, e se encontrou com crianças no jardim da vila, criado como um espaço recreativo para elas.

Ele inaugurou 40 novas casas ao cortar a fita cerimonial, entregando as mesmas a viúvas merecedoras. A seguir, visitou as salas de aula que oferecem educação básica para alunos órfãos, avaliando os equipamentos e currículos elaborados para intensificar seus valores religiosos e aperfeiçoar suas habilidades. Sua Alteza enfatizou a importância de capacitar este grupo com conhecimento para que se tornem membros ativos da sociedade.

O percurso terminou na mesquita da vila, uma instalação de dois andares que atende tanto homens como mulheres.

O Xeique Saqr Al Qasimi, Presidente da Sharjah Charity International (SCI), expressou sua gratidão a Sua Alteza, Xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e Governante de Sharjah, por seu apoio contínuo, que permiteàSCI implementar projetos ao redor do mundo.

Também elogiou a presença do Xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi no Sri Lanka para supervisionar as iniciativas da SCI, incluindo o lançamento da pedra fundamental da Vila Al-Reeh Al-Morsalah, a inauguração da clínica médica móvel e a visitaàVila Feminina Al Rahma.

O Presidente da SCI elogiou a cooperação da Sharjah Broadcasting Authority, cujos diversos programas de caridade arrecadam doações de participantes generosos.

Desde 2012, a SCI estabeleceu seis vilas no Sri Lanka, compreendendo 195 casas, dois centros de memorização do Alcorão, uma escola, três centros de saúde e três poços artesianos, beneficiando mais de 10.000 pessoas.

Sua Alteza foi acompanhado no percurso pelo Xeique Saqr Al Qasimi, Presidente da SCI; Khalid Nasser Al Ameri, Embaixador dos EAU no Sri Lanka; Mohamed Hassan Khalaf, Diretor Geral da Sharjah Broadcasting Authority; Tariq Saeed Allay, Diretor Geral do Sharjah Government Media Bureau; Hassan Yaqoub Al Mansouri, Secretário-Geral do Sharjah Media Council; junto com altos funcionários, diretores de canais de TV da SBA e representantes de organizações de caridade no Sri Lanka.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250926763212/pt/

Hussain Al Mulla

Hussain.AlMulla@SGMB.ae