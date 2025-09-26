KiddeFenwal apresenta as mais recentes soluções de proteção contra incêndio para eventos globais em data centers

A KiddeFenwal, líder global em supressão de incêndio e controles de segurança, sente-se honrada em apresentar suas soluções mais recentes e inovadoras em diversos eventos de destaque aos profissionais de data centers, que serão realizados no mundo inteiro. Estes eventos incluem:

DCD Connect LATAM (Estande 46), o principal evento para o setor de data center na América Latina, em Cancún, México, de 30 de setembro a 1º de outubro;

Data Center World Asia (Stand F62), a maior feira e conferência comercial de data centers do mundo na região, que acontecerá em Singapura, de 8 a 9 de outubro; e

Data Center World Madrid (Estande 7B56), destacando os principais avanços em inovação tecnológica, sustentabilidade e soluções para data centers, de 29 a 30 de outubro.

A KiddeFenwal planeja apresentar sistemas de agentes limpos que demonstraram a capacidade de aprimorar consideravelmente a detecção e a supressão de incêndios em data centers, ao mesmo tempo que reduzem o risco potencial de danos gravesàinfraestrutura de IA extremamente cara e difícil de substituir por sistemas de água de alto volume e grandes gotas. Esse resultado é obtido por meio da utilização de agentes químicos não poluentes ou gases inertes, os quais não geram resíduos nos componentes da IA.

“Os sistemas de supressão de incêndio que utilizam agentes limpos representam o futuro da proteção contra incêndios em data centers, que enfrentam riscos elevadosàmedida que suas cargas de energia aumentam com a crescente demanda por IA”, afirmou Rekha Agrawal, diretora-executiva da KiddeFenwal. “Temos orgulho de oferecer os sistemas de agentes limpos mais avançados disponíveis. Essas soluções estão sendo defendidas por um número cada vez maior de profissionais de data centers.”

Além dos eventos do data center, a KiddeFenwal participará de uma sequência de conferências voltadas para profissionais do setor de combate a incêndios, incluindo: Intersec Saudi Arabia (estande 34, pavilhão 5), a mais significativa plataforma do Reino para inovação em segurança, proteção e prevenção de incêndios, a ser realizada em Riad, de 29 de setembro a 1º de outubro; e Fire Expo LATAM (estande 38 – 39), o evento de destaque em proteção contra incêndios da região, que ocorrerá em Medellín, Colômbia, de 1º a 2 de outubro.

