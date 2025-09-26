Réuso de água será debatido no 36º Encontro Técnico AESabesp

A mesa-redonda “Água reciclada - O que precisa avançar para uma gestão sustentável que garanta recursos hídricos para a universalização do saneamento básico no Brasil até 2030?" será realizada no 36º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2025, de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP.

“Este tema é extremamente relevante, pois conecta duas dimensões essenciais para o futuro: a urgência climática e a necessidade de soluções inovadoras. O saneamento está diretamente ligado à saúde pública, à preservação dos recursos hídricos e à adaptação às mudanças climáticas. Avançar nesses pilares é fundamental para garantir a sustentabilidade dos serviços e dos recursos hídricos para as próximas gerações”, destaca Viviana Borges, diretora Social da AESabesp, que coordena a mesa-redonda ao lado do sociólogo Ricardo Guilherme Araújo.

Também participam do debate: Sérgio Ayrimoraes, coordenador-geral de Estudos Integrados do Ministério de Minas e Energia; Renata Maranhão, superintendente adjunta da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA); e Mara Ramos, assistente executiva da Sabesp. A mesa ocorrerá no dia 23 de outubro, das 11h às 12h30, na Sala Cantareira 3.

Segundo Viviana Borges, o objetivo é criar um espaço de diálogo propositivo e mostrar que a água reciclada deve ser tratada como elemento estratégico: “Ainda que haja iniciativas relevantes, a ausência de regulamentação e diretrizes claras limita sua expansão. Queremos trazer casos práticos, inovações e caminhos regulatórios que possam inspirar políticas públicas e soluções aplicáveis ao setor.”

Como parte do Encontro Técnico, será realizada a segunda edição do Encontro das Universidades, nos dias 22 e 23 de outubro, abordando tecnologias de ponta com pesquisa aplicada. Entre os convidados internacionais estão confirmados os professores Francis L. de los Reyes III (North Carolina State University, EUA); Jackeline Martínez (University of Applied Science of Trier, Alemanha); Rui Cunha Marques (Universidade Lusófona, Portugal) e Lylian Coelho (Suez, França).

Serviço:

36º Encontro Técnico AESabesp – Fenasan 2025

Tema central: “Saneamento e Inovação: pilares para um futuro resiliente e sustentável”

Mesa-redonda 10: “Água reciclada - O que precisa avançar para uma gestão sustentável que garanta recursos hídricos para a universalização do saneamento básico no Brasil até 2030?”

Dia 23 de outubro (quinta-feira), das 11h às 12h30

Sala Cantareira 3 – Pavilhão Verde e Vermelho, Expo Center Norte – São Paulo/SP

Para conferir a programação, fazer sua inscrição e credenciamento, acessar: www.fenasan.com.br

Visitação à feira: gratuita