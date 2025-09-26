Betim recebe parque logístico e industrial para empresas

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) tem se consolidado como um dos principais polos logísticos e industriais do país. Dados da consultoria Binswanger Brazil, divulgados pelo Diário do Comércio, apontam que duas das três maiores áreas locadas em condomínios logísticos no Brasil estão situadas na RMBH. Esse cenário de expansão contextualiza o lançamento do Betim Trade Center (BTC), novo empreendimento voltado ao desenvolvimento industrial e logístico na cidade de Betim.



Localizado a apenas um quilômetro do novo Aeroporto de Betim, o parque logístico se beneficia de uma malha viária estratégica, com acesso facilitado às BRs 381 e 262, à Via Expressa e aos futuros corredores, como o Rodoanel Metropolitano e a Via do Contorno Municipal.

“A escolha da localização foi pensada para garantir conectividade e eficiência logística. Estamos posicionados em um ponto que favorece tanto o transporte rodoviário quanto o ferroviário e aéreo”, afirma Handerson Araújo, CEO da GTOP Engenharia, uma das realizadoras do projeto.



A cidade de Betim, que é o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado, é considerada o maior polo industrial de Minas Gerais por abrigar setores consolidados como o petroquímico, automobilístico e logístico. Com a chegada do novo aeroporto, a demanda por espaços adequados a esses segmentos cresceu de forma expressiva.



Dessa forma, o BTC surge como resposta a essa demanda, oferecendo um bairro planejado com lotes a partir de 1.000 metros quadrados e possibilidade de junções para grandes operações. “O local foi desenhado para atender desde pequenas empresas até grandes plantas industriais. É uma solução flexível e adaptável às necessidades do mercado”, explica Luís Henrique Souza, responsável pela infraestrutura do empreendimento e diretor da TOPGEO.



A oferta de lotes menores representa uma mudança no perfil dos empreendimentos industriais da região, tradicionalmente voltados a grandes operações. Segundo Vagner Costa, coordenador de vendas da VNC Realty, o projeto preenche uma lacuna importante no mercado regional.

“Pequenas e médias empresas nunca tiveram um local deste porte para atender suas operações. A aceitação do mercado tem sido excelente”, comenta.



O BTC contará com 164 lotes e uma área verde de mais de 47 mil metros quadrados. As ruas serão largas, com pavimentação em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), garantindo maior durabilidade e mobilidade para carretas e caminhões, além de contar com infraestrutura com rede de água e esgoto da Copasa e energia da Cemig. Além disso, está em formação uma associação de bairro que terá como objetivo representar os proprietários e empresas junto aos órgãos públicos, cuidar do paisagismo e implementar um sistema de monitoramento para aumentar a segurança.



Araújo ressalta que a proximidade com o aeroporto, que terá operação de cargas, é considerada um diferencial competitivo. “O BTC está inserido no zoneamento ZAE-01 (Zona de Atividade Especial), o que permite a instalação de centros de distribuição, operações ligadas ao e-commerce e até atividades da indústria aérea”, afirma.



“A localização e o zoneamento ampliam as possibilidades de negócios, já que o espaço pode receber uma variedade de segmentos, o que é essencial para o dinamismo econômico da região”, completa o CEO.



O mercado imobiliário brasileiro como um todo também vive um momento de expansão. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor registrou crescimento de 15% no primeiro trimestre de 2025. Na RMBH, a taxa de vacância em condomínios logísticos caiu de 12,6% para 7,2% no mesmo período, evidenciando a absorção acelerada de estoques e a confiança dos investidores.



A GTOP Engenharia, a Raja Empreendimentos e a Aliança Rural, responsáveis pelo desenvolvimento do parque logístico, projetam um impacto positivo na economia local. A expectativa é de que o projeto atraia empresas de diversos setores e gere milhares de empregos diretos e indiretos. A fase de pré-lançamento dos lotes terá início em outubro de 2025, com condições diferenciadas de preço e pagamento.



“O BTC vem no momento certo, pois Betim está decolando com vários investimentos. Acredito que estamos no local certo, no momento certo e com o produto adequado”, conclui Vagner Costa.



Para saber mais, basta acessar: https://betimtradecenter.com.br/