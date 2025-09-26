Uso de inteligência artificial reforça prevenção de riscos

O avanço da inteligência artificial (IA) tem transformado o mercado global de vigilância eletrônica. Segundo dados da consultoria Fortune Business Insights, o setor de análise de vídeo deve movimentar mais de US$ 48 bilhões até 2032, impulsionado pela demanda por soluções capazes de combinar câmeras de alta definição, softwares de análise e respostas em tempo real.

“No Brasil, a aplicação dessas tecnologias vem ganhando força tanto em residências quanto em empresas de diferentes portes. O movimento acompanha tendências globais que indicam a substituição de sistemas convencionais por plataformas capazes de identificar padrões de comportamento, detectar anomalias e reconhecer rostos ou objetos em situações de risco”, explica André Prado, CEO da Emive&Co.

A expansão do segmento acompanha a evolução do mercado global de câmeras de inteligência artificial, estimado em US$ 11,67 bilhões em 2023, com previsão de alcançar US$ 61,73 bilhões em 2032. Levantamentos recentes reforçam essa tendência. Um estudo divulgado pela Allied Market Research aponta que o uso de câmeras inteligentes pode reduzir em até 67% o índice de incidentes em áreas monitoradas. Isso ocorre porque a tecnologia não apenas registra imagens, mas também analisa dados em tempo real, permitindo alertas imediatos e maior eficiência contra invasões, furtos ou acessos não autorizados.

Na avaliação do CEO, a integração de IA ao videomonitoramento representa uma nova etapa para o setor de segurança. “As câmeras inteligentes assumem um papel ativo de proteção, identificando situações de risco mesmo em ambientes onde os alarmes tradicionais estariam desativados, como áreas comuns de condomínios ou empresas com grande fluxo de pessoas”, afirma.

A aplicação da tecnologia, no entanto, vai além da segurança de imóveis. Cidades brasileiras já utilizam câmeras inteligentes para reforçar a segurança pública e monitorar riscos ambientais. Em Juiz de Fora (MG), por exemplo, sistemas de IA foram empregados para acompanhar o nível de rios e acionar automaticamente entidades responsáveis em caso de risco de enchentes, fortalecendo a prevenção de desastres naturais.

Para Prado, soluções desse tipo demonstram o potencial transformador da tecnologia. “O objetivo é ampliar a eficiência, oferecendo mais resultado com menor custo e maior grau de proteção. A inteligência artificial está presente em todas as etapas do processo, desde o monitoramento de ambientes privados até projetos mais amplos de impacto social, como o caso de Juiz de Fora”, destaca.

Além de fortalecer a vigilância, Prado ressalta que a adoção de IA em câmeras pode gerar impactos positivos em outras áreas. Entre eles, a análise de fluxo de clientes no varejo, o monitoramento de estoques em tempo real e a gestão de espaços corporativos, ampliando a eficiência operacional das organizações. De acordo com relatório da McKinsey & Company, 65% das empresas já utilizam IA generativa, e parte delas reporta ganhos em produtividade e impacto direto no lucro operacional.

“Combinando investimentos, inovação e regulamentação, o mercado de câmeras inteligentes tende a se consolidar como um dos principais pilares da segurança moderna. A Emive&Co busca ocupar posição de liderança nesse movimento no Brasil, traduzindo tendências globais em soluções práticas e acessíveis para residências, empresas e comunidades inteiras”, conclui o executivo.

Sobre a Emive&Co

Fundada em 1991, a Emive iniciou suas atividades no mercado de segurança eletrônica (B2C e B2B) e, ao longo do tempo, ampliou sua presença no setor, tornando-se uma das empresas mais atuantes em Minas Gerais a partir da década de 2010.

Em 2020, a empresa lançou o Sistema Smart, um modelo escalável de hardware e software, estruturado em conjunto com um formato de franquia digital. Esse movimento impulsionou a Emive Franchising para o 7º lugar entre as maiores microfranquias do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Com uma estratégia de aquisições e expansão da oferta B2B, a empresa evoluiu para o modelo One Stop Shop, integrando soluções complementares de tecnologia e segurança. Esse crescimento resultou na criação da Emive&Co, um ecossistema formado por sete unidades de negócio que operam sinergicamente para atender diversos segmentos do mercado.

Atualmente, a Emive&Co é um dos principais players nacionais em tecnologia, segurança eletrônica, automação e inteligência artificial aplicada, com atuação em todo o Brasil e expandindo para parte da América Latina.