Mundo Corporativo

Saúde mental pode custar US$ 7,3 trilhões à América do Sul

Situação reforça papel das empresas no acompanhamento da saúde mental dos colaboradores

26/09/2025 14:13

Back view of businessman sitting at desk in armchair with hands behind head. Relaxed entrepreneur thinks about future at workplace. Executive manager resting after finishing work in office. Close up
Back view of businessman sitting at desk in armchair with hands behind head. Relaxed entrepreneur thinks about future at workplace. Executive manager resting after finishing work in office. Close up crédito: DINO

As doenças crônicas não transmissíveis e os transtornos de saúde mental devem gerar um impacto econômico superior a US$ 7,3 trilhões na América do Sul até 2050, somando perdas de produtividade e custos com saúde. O dado consta na página 5 do relatório “Uma grande tempestade no horizonte”, divulgado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Segundo o documento, esse valor equivale a todo o Produto Interno Bruto (PIB) anual da América Latina e do Caribe, configurando-se como uma emergência econômica e de saúde.

O relatório alerta que o impacto econômico dessas doenças não se limita ao sistema de saúde. Conforme o estudo, ainda na página 5, as perdas de produtividade decorrentes de incapacidades, afastamentos e mortes prematuras agravam ainda mais a carga econômica.

Além disso, o documento destaca, na página 15, que a crescente prevalência das doenças crônicas e dos transtornos mentais exige respostas urgentes em políticas públicas. Reforça também que a adoção de medidas preventivas e de atenção integral à saúde mental e às doenças crônicas não transmissíveis é essencial para reduzir perdas futuras.

Para o fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), Daniel Maximilian da Costa, o mundo empresarial também sofre os efeitos dessas doenças. Ele ressalta que investir em programas de prevenção, saúde ocupacional e suporte psicológico não é apenas uma responsabilidade social, mas também uma necessidade para as empresas.

“É fundamental que as organizações acompanhem de perto a saúde mental de seus colaboradores. Investir em bem-estar emocional não é apenas uma questão de cuidado com as pessoas, mas também uma estratégia inteligente para manter a produtividade, reduzir afastamentos e fortalecer a cultura organizacional. Funcionários saudáveis e apoiados têm mais engajamento, criatividade e capacidade de enfrentar desafios, beneficiando tanto o time quanto os resultados da empresa”, conclui.

