A equiparação hospitalar é legalizada e um direito

A equiparação hospitalar permite que muitas atividades assistenciais sejam reconhecidas com os mesmos direitos e benefícios fiscais de funções hospitalares, amparada em lei desde 1995, além de diversas jurisprudências e instruções normativas da Receita Federal brasileira.

De acordo com a Lei nº 9.249/1995, em seu artigo 15, § 1º, III, alínea “a” (que define a tributação para serviços hospitalares), e com a Nota SEI nº 7.689/2021/ME, a presunção de lucro para prestadores de serviços pode ser reduzida de 32% para 8% no Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de 32% para 12% na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), desde que a atividade seja considerada equiparada à hospitalar. Para que isso seja possível, é essencial que se prestem serviços de natureza hospitalar e atenda às normas da Anvisa, bem como que o Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa esteja alinhado com atividades reconhecidas como hospitalares.

O objetivo da equiparação é estimular atividades assistenciais que envolvem complexidade e responsabilidades equivalentes às de hospitais.

Especialistas alertam que é fundamental conhecer os critérios legais, identificar atividades elegíveis e seguir procedimentos formais, para que os direitos sejam plenamente respeitados. Segundo Matheus Reis, CEO da Back4You, “a equiparação hospitalar não é uma brecha ou vantagem indevida; é um direito legal que reconhece a responsabilidade e dedicação da clínica”.

Este panorama jurídico atualizado traz exemplos práticos e orientações para quem deseja entender e aplicar corretamente a equiparação hospitalar, reforçando a segurança jurídica e a valorização do trabalho no setor.

Equiparação hospitalar: uma prática legal e regulamentada

A equiparação hospitalar permite que profissionais e clínicas sejam tributadas de forma semelhante à hospitais.

Continuando o assunto, Matheus menciona: “A equiparação hospitalar não é uma brecha. Trata-se de um direito legal, amparado por normas claras, que busca reconhecer a complexidade e a responsabilidade do trabalho realizado por médicos e outros profissionais da saúde”.

A prática é fundamentada em lei, garantindo segurança jurídica tanto para empregadores quanto para empregados. Dessa forma, a equiparação hospitalar reforça o reconhecimento justo do trabalho e da dedicação profissional, alinhando-se às normas legais e ao contexto do setor de saúde.

Benefícios e aplicação da equiparação hospitalar para profissionais de saúde

De acordo com Matheus Reis, “essa prática reconhece de forma justa o nível de responsabilidade e complexidade do trabalho fora do ambiente hospitalar, sem ferir a lei. É uma ferramenta de valorização do médico, que assegura direitos previstos na legislação”.

Além disso, a aplicação correta da equiparação permite a regularização contábil e maior segurança jurídica para clínicas e consultórios, evitando questionamentos futuros. Especialistas reforçam que a prática deve seguir critérios claros, considerando os requisitos necessários à risca. Quando aplicada corretamente equiparação hospitalar pode resultar em redução significativa da carga tributária, com economia de até 70% no IRPJ e CSLL.

Sobre a Back4You

A Back4You foi criada por médicos da Universidade de São Paulo (USP) para cuidar da saúde financeira de médicos. A empresa atua com planejamento tributário, equiparação hospitalar, recuperação fiscal no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Business Process Outsourcing (BPO) financeiro para clínicas, agindo com respaldo completo em legislação, jurisprudências e normas técnicas.

Para saber mais, basta acessar: www.back4you.com.br