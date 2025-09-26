Rebranding amplia presença nacional da DVI Diagnóstico

A DVI Diagnóstico, rede especializada em exames de imagem odontológicos, chega a 2025 com mais de 80 unidades em operação, 100 contratos vendidos, 20 unidades para serem implementadas e presença em oito estados brasileiros.



O crescimento da empresa, que se posiciona como uma das maiores do país no segmento, é resultado direto de um processo de reestruturação da marca, aliado à abertura de novas clínicas e a investimentos contínuos em tecnologia e inovação, impulsionados pela experiência acumulada em anos de atuação através de seu sistema proprietário, que integra clínicas e radiologistas.

A recente reestruturação de marca busca reforçar essa jornada, combinando experiência técnica, soluções digitais próprias e responsabilidade humana para sustentar a expansão e projetar a DVI para novos patamares em 2025.



De acordo com Fernando Leite, diretor de expansão da empresa, o movimento de rebranding, iniciado em paralelo à expansão territorial, marca uma virada estratégica na trajetória da empresa.

Segundo ele, a reformulação da identidade visual e do posicionamento institucional foi pensada para reforçar os pilares que sustentam a atuação da DVI: empatia humana, conhecimento científico e tecnologia apropriada. “Essa combinação tem como premissa fortalecer nossa presença no mercado e projetar uma imagem moderna, inovadora e próxima de dentistas, franqueados e pacientes”, explica.



Ele destaca, ainda, o desempenho da rede no quesito satisfação por meio do Net Promoter Score (NPS): 91% dos franqueados, 93% dos dentistas e 96% dos pacientes avaliam positivamente a atuação da DVI no mercado de diagnósticos odontológicos.

A estratégia de crescimento da empresa está atrelada a protocolos clínicos padronizados e à atualização tecnológica constante. Cada nova unidade é inaugurada com equipamentos recentes e suporte técnico da Central de Laudos, responsável por garantir a uniformidade dos serviços prestados.



Além da estrutura técnica, a DVI investe em soluções digitais que visam tornar o diagnóstico mais ágil e preciso. A digitalização dos laudos e o suporte ao planejamento clínico são apontados como fatores que têm potencial de aproximar dentistas e pacientes.

“Desde a fundação, sustentamos a empatia humana como um pilar claro que orienta cada decisão e cada atendimento. Também investimos em processos digitais que podem reduzir prazos, ampliar a precisão e tornar o acesso mais democrático”, acrescenta Leite.



Com as novas unidades, projetadas para oferecer uma experiência completa através da operação simplificada, o modelo de franquia inclui exclusividade regional, funcionamento em dias úteis, ausência de estoques e suporte em gestão, marketing e treinamento. “Nosso objetivo é ir além de abrir novas clínicas: queremos que cada franqueado prospere no longo prazo”, destaca o executivo.



Para os próximos anos, o diretor ressalta que o plano de expansão da DVI prevê a entrada em novas capitais e cidades estratégicas, com a meta de dobrar a base de franqueados.

Segundo ele, parte desse crescimento já tem ocorrido por meio de conversões de clínicas já existentes, que passaram a integrar o grupo. “Mais de 40 clínicas já vieram para a rede por meio de conversões, muitas delas abrindo novas unidades depois da primeira experiência”, afirma.



O cenário do mercado odontológico brasileiro reforça o potencial de crescimento da rede. De acordo com o Censo da Odontologia, realizado pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO), cerca de 68% dos brasileiros visitaram um cirurgião-dentista no último ano.



No entanto, apenas 23% buscaram atendimento odontológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que indica uma demanda significativa por serviços privados. O Brasil conta atualmente com aproximadamente 445 mil cirurgiões-dentistas e mais de mil empresas que comercializam ou industrializam produtos odontológicos.



Para Leite, o avanço da DVI reflete um movimento de mudança no setor. “A rede nasceu com objetivo de transformar a odontologia através do diagnóstico. É esse DNA que queremos preservar e expandir: aproximar pessoas e criar impacto positivo em cada região em que chegamos”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: http://dviradiologia.com.br