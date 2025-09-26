Malu Mesquita expõe “Paris, São Paulo: conexões analógicas”

A fotógrafa paulista Malu Mesquita apresenta a exposição “Paris, São Paulo: conexões analógicas”, em parceria com Carol Bassi, durante a Paris Fashion Week. A mostra reúne 22 fotografias analógicas, sendo 11 de Paris e 11 de São Paulo, produzidas em caminhadas que exploram os detalhes urbanos das duas cidades.

O projeto dialoga com o conceito de flâneur, descrito por Walter Benjamin. Na perspectiva feminina, a prática recebe o nome de flâunese, que reforça a presença das mulheres nos espaços urbanos.

Malu Mesquita é formada em Publicidade e Propaganda pela FIAM/FAAM (1990) e estudou na Escola Panamericana de Artes e Design a partir de 2015. Participou de festivais no Brasil e no exterior, como o Image Festival Amman e o Festival de Fotografia de Tiradentes. Publicou os livros “#NoMesmoMuro” (2017) e “Rede de Proteção” (2022). Em 2025, inaugurou a galeria O Jardim, na Mooca (SP), onde organizou o livro coletivo “Crônicas de uma São Paulo Possível”.

A curadoria e organização são de Renato Negrão, pesquisador, produtor cultural e curador, com mais de 20 anos de experiência em projetos culturais. É formado em Comunicação Social pela UFPR, com pós-graduação em Fotografia pelo Senac-SP, mestrado e doutorado em andamento em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Desenvolveu projetos em 14 países e foi contemplado por editais culturais, incluindo o Aldir Blanc (2020) e o Paulo Gustavo (2024). Também produziu o documentário “Destemidos Pioneiros, a Saga de Lucas do Rio Verde” (2024) e organizou o livro coletivo “Crônicas de uma São Paulo Possível” (2025).



Serviço:



Local: Galeria Pop up – 9 Rue du Marché Saint-Honoré, 75001, Paris

Datas: 30 de setembro a 5 de outubro de 2025

Horário: das 11h às 18h

Contato para imprensa:

Renato Negrão

?+55 11 98270-7395?

E-mail: rn.fotografia@gmail.com