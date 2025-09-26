Bom Dia RH debate desafio de formar líderes para novas demandas culturais

A área de Recursos Humanos assume cada vez mais protagonismo estratégico na construção de lideranças. Segundo análise da ManpowerGroup, a prioridade do RH é preparar líderes do futuro, com ênfase em cultura organizacional humanizada, confiança e gestão de pessoas baseada no propósito e respeito mútuo.

É com esse contexto que a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-PR) promove o próximo Bom Dia RH, no dia 24/09 (quarta-feira), das 8h às 11h, no Conselho Regional de Administração (CRA-PR), em Curitiba, com a palestra “As 4 dimensões da Liderança Consciente – fundamentos e ferramentas”.

Ministrada por Daniel Spinelli, escritor e autor do best-seller A Potência da Liderança Consciente, o palestrante apresentará sua metodologia, que já impactou mais de 60 mil pessoas em mais de 200 organizações, inclusive no exterior. “O método das quatro dimensões da liderança consciente mostra como é possível construir culturas saudáveis, que cuidam das pessoas, mas que também se adaptam rapidamente, inovam, geram produtividade e resultados. É um caminho para o desenvolvimento da chamada liderança do futuro”, afirma Spinelli.

O método, segundo ele, vai além da teoria: propõe fundamentos e ferramentas práticas para que os profissionais de Recursos Humanos consigam enfrentar as dificuldades de preparar lideranças alinhadas a esse novo modelo de gestão. “A proposta é oferecer subsídios para que os RHs incorporem esses conceitos em suas jornadas de aprendizagem, estimulando a formação de líderes mais conscientes e preparados para os desafios atuais”, complementa.

O Bom Dia RH é uma série de encontros promovidos pela ABRH-PR com o objetivo de discutir temas relevantes na área de Recursos Humanos, como inovação, comunicação e bem-estar, por meio de palestras e experiências que reúnem profissionais e especialistas.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/bom-dia-rh-as-4-dimensoes-da-lideranca-consciente-fundamentos-e-ferramentas/3094213?referrer=www.google.com&share_id=copiarlink

Serviço Bom Dia RH – ABRH-PR

Palestra: As 4 dimensões da Liderança Consciente – fundamentos e ferramentas

Data: 24 de setembro

Horário: 08h às 11h

Local: Conselho Regional de Administração – CRA-PR (Rua Cel. Dulcídio, 1565 – Água Verde, Curitiba/PR)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/bom-dia-rh-as-4-dimensoes-da-lideranca-consciente-fundamentos-e-ferramentas/3094213?referrer=www.google.com&share_id=copiarlink