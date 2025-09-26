Assine
Mundo Corporativo

Curso gratuito forma educadores em IA e projetos sociais

Programa assíncrono terá início na última semana de outubro de 2025 e busca apoiar educadores no desenvolvimento de projetos sociais com uso de tecnologia.

26/09/2025 10:48

Curso gratuito forma educadores em IA e projetos sociais

O Instituto Saber Social, em parceria com a Edugital, abrirá inscrições para uma formação online e assíncrona voltada a professores, gestores escolares e profissionais do terceiro setor. A iniciativa está prevista para a última semana de outubro de 2025 e foi estruturada a partir do edital Itaú – IA para Educação, que permitiu a criação da plataforma e da metodologia utilizadas no curso.

A formação tem como foco preparar educadores para propor e executar projetos sociais alinhados às demandas regionais. Para isso, o conteúdo integra quatro eixos centrais: tecnologia, design instrucional, inteligência artificial e práticas do terceiro setor. O percurso formativo é orientado pela prática, estimulando cada participante a elaborar um projeto conectado à sua realidade.

Durante o processo, os professores terão contato com ferramentas digitais e metodologias de mobilização, compreendendo como buscar financiamento, organizar equipes e estruturar iniciativas de impacto. A proposta é que, ao final, cada educador tenha desenvolvido não apenas conhecimentos técnicos para orientar seus alunos e colegas, mas também um protótipo de intervenção aplicável em sua comunidade.

Os participantes que concluírem a formação receberão certificado oficial. Além disso, poderão ser convidados a colaborar em projetos futuros conduzidos pelo Instituto Saber Social e parceiros. Com isso, pretende-se ampliar a rede de educadores capacitados a atuar como agentes de transformação em contextos educacionais e sociais.

As inscrições serão gratuitas e limitadas. O formulário de participação será divulgado nas próximas semanas, com informações detalhadas sobre prazos e critérios de seleção.



Website: https://institutosabersocial.org.br/2025/09/3762

