Mundo Corporativo

Sultan bin Ahmed inaugura as obras da vila de Al Reeh Al Mursala no Sri Lanka

26/09/2025 10:15

Sua Alteza Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governador de Sharjah e presidente do Conselho de Mídia de Sharjah, inaugura as obras da vila de Al Reeh Al Mursala, na região de Puttalam, na República do Sri Lanka. O projeto, lançado como parte de uma iniciativa humanitária mais ampla, inclui a construção de 50 casas, uma mesquita com capacidade para 200 fiéis, um centro de saúde e várias instalações de serviços essenciais destinadas a apoiar o bem-estar da comunidade local.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250925784940/pt/

Sultan bin Ahmed lays foundation for Al Reeh Al Mursala Village (Photo: AETOSWire)

Além de lançar o projeto da vila, Sua Alteza também inaugurou uma clínica médica móvel totalmente equipada, com o objetivo de prestar serviços médicos de emergência e realizar exames de saúde de rotina. A unidade móvel atenderá os residentes de Al Reeh Al Mursala e aldeias vizinhas, melhorando significativamente o acessoàsaúde em áreas remotas e carentes.

Esta iniciativa é apoiada pelo programa Al Reeh Al Mursala, desenvolvido e transmitido pela Autoridade de Radiodifusão de Sharjah (SBA) em parceria com a Sharjah Charity International (SCI). Sua Alteza afirmou que os projetos de caridade implementados no Sri Lanka são resultado dessa forte colaboração e são uma continuação do compromisso de Sharjah em difundir valores humanitários e apoiar os necessitados em todas as partes do mundo.

Sua Alteza ressaltou que esses esforços refletem as diretrizes e a visão do xeque Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, que incentiva de forma constante iniciativas de compaixão e apoio às comunidades em situação de vulnerabilidade. Destacou ainda que a ação humanitária constitui um pilar essencial do compromisso internacional de Sharjah, voltado não apenas a suprir necessidades imediatas, mas também a promover a dignidade e o bem-estar de longo prazo.

Durante sua visita, Sua Alteza expressou seu profundo agradecimento a todas as pessoas e organizações que contribuem para este trabalho humanitário. Ele observou que os esforços coletivos de doadores, parceiros e da comunidade apresentam uma imagem brilhante e honrosa dos Emirados Árabes Unidos e de Sharjah no cenário global, fortalecendo os valores de generosidade e solidariedade que a nação representa.

Mohammed Hassan Khalaf, diretor-geral da Autoridade de Radiodifusão de Sharjah, destacou que os projetos no Sri Lanka representam um novo marco para o programa Al Reeh Al Mursala. Transmitida anualmente durante o Ramadã, a iniciativa apoia a construção de infraestruturas essenciais, como aldeias, escolas e hospitais. Ele elogiou a parceria contínua com a Sharjah Charity International, apontando-a como um modelo sólido de cooperação humanitária eficaz. Khalaf também enfatizou a relevância das visitas de campo, fundamentais para assegurar que a ajuda alcance os mais necessitados e para orientar os esforços de acordo com as condições reais no terreno.

A Vila Al Reeh Al Mursala contará com 50 casas alimentadas por energia solar, uma mesquita, um centro de saúde, um parque infantil, um centro de costura e um poço de água potável. Uma clínica móvel oferecerá assistência médica flexível e acessível. Sua Alteza também revisou a distribuição de ajuda, incluindo alimentos, máquinas de costura, bicicletas e cadeiras de rodas para apoiar a renda familiar e a autossuficiência. Desde sua inauguração, há 14 anos, a Al Reeh Al Mursala arrecadou aproximadamente AED 67 milhões, apoiando projetos humanitários em mais de 110 países. As iniciativas financiadas incluem a Campanha Pequenos Corações, cirurgias oftalmológicas, patrocínio de órfãos, construção de mesquitas e escolas, centros médicos, poços de água e uma ampla gama de programas de geração de renda.

Sua Alteza foi acompanhada por Sheikh Saqr bin Mohammed Al Qasimi, presidente do Conselho de Diretores da Sharjah Charity International; Khalid Nasser Al Ameri, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Sri Lanka; Mohammed Hassan Khalaf, diretor-geral da SBA; Tariq Saeed Allay, diretor-geral do Escritório de Mídia do Governo de Sharjah; Hassan Yaqoub Al Mansouri, secretário-geral do Conselho de Mídia de Sharjah; além de diversos altos funcionários e executivos de mídia de Sharjah.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Hussain Al Mulla

Hussain.AlMulla@SGMB.ae


Fonte: BUSINESS WIRE

