KIRIN desenvolve tecnologia para aumentar a resistência ao calor e à seca em mudas de lúpulo, contribuindo para o fornecimento sustentável de ingredientes para cervejas em meio às mudanças climáticas

A Kirin Holdings Company, Limited (Kirin) (TÓQUIO: 2503) desenvolveu uma tecnologia para o cultivo de mudas que aumenta a tolerância ao calor eàseca no lúpulo por meio da resistência adquirida, ajudando a enfrentar os crescentes desafios de queda de produtividade e qualidade provocados pelo calor intenso e pela seca. Este método possibilita que o lúpulo adquira resiliência sem comprometer a qualidade do sabor e espera-se que contribua para um fornecimento mais sustentável e constante de ingredientes para cervejas. Esta tecnologia foi apresentada na Comissão Científica-Técnica da Convenção Internacional de Produtores de Lúpulo (International Hop Growers' Convention) em junho de 2025.

Field trial in Iwate Prefecture. Variety: Saaz. Left: untreated control plants; Right: heat-treated plants.

Contexto da pesquisa

É amplamente reconhecido que o aquecimento global atua como um fator de estresse térmico nas plantas, inibindo o seu crescimento*1. O lúpulo, habituado a ambientes frios, enfrenta dificuldades de crescimento em temperaturas elevadas e condições de seca, resultando em redução da produtividade e da qualidade em todo o mundo. Isso levanta dúvidas sobre o aumento dos custos das matérias-primas e as consequências na qualidade do produto, demandando o desenvolvimento de tecnologias que garantam a produção e a compra constantes, mesmo em cenários de mudança climática.

*1 Nas plantas, temperaturas que ultrapassam a faixa ideal de crescimento causam estresse térmico. Isso pode resultar em um atraso no crescimento e em sintomas como o branqueamento das folhas.

Visão geral da pesquisa

Aproveitando a longa experiência da Kirin em tecnologias de cultivo de plantas*2, desenvolvemos uma metodologia de produção de mudas para induzir a tolerância ao calor eàseca em mudas de lúpulo. Isso é obtido por meio do cultivo de mudas em um meio líquido e da aplicação de um tratamento térmico de seis semanas a 25 °C durante o processo de propagação em massa. Ao contrário do aprimoramento genético tradicional ou da modificação genética, esta técnica possibilita que o lúpulo adquira resiliência sem alterar o seu aroma ou perfil de sabor originais. Esta pesquisa foi avaliada utilizando a variedade tcheca “Saaz” e a variedade alemã “Hersbrucker”.

*2Kirin obtém sucesso no desenvolvimento da primeira tecnologia global para promover a formação de gemas axilares em lúpulo, um avanço na disseminação em massa de plantas de lúpulo (site em japonês)

Resultados da pesquisa

Avaliação laboratorial de ambientes secos e de alta temperatura

Em testes de laboratório simulando condições de alta temperatura e seca*3, plantas de lúpulo submetidas a tratamentos térmicos exibiram uma altura de planta e um teor de clorofila consideravelmente superiores*4 em relação às plantas de controle não tratadas, demonstrando melhor crescimento e aumento de tolerância.

*3 Os testes realizados sob condições de seca utilizaram apenas a variedade “Saaz”.

*4 A clorofila é um pigmento verde natural essencial para o processo de fotossíntese. À medida que as folhas murcham, tornam-se brancas ou amarelas devidoàredução dos níveis de clorofila.

Avaliação de cultivo no campo de teste

Em avaliações de cultivo realizadas na cidade de Esashi, província de Iwate, plantas de lúpulo submetidas a tratamento térmico exibiram altura de planta e peso acima do solo consideravelmente superiores em relação às plantas de controle não tratadas, além de terem uma tendência a produzir mais cones (pinhas).

Perspectivas futuras

No futuro, planejamos avançar no aprimoramento da tecnologia voltadaàprodução em massa de mudas, elucidar as alterações fisiológicas promovidas pelo tratamento térmico e avaliar a aplicabilidade em vários campos e variedades, além de investigarmos a possibilidade de implementação no exterior. Nossa empresa pretende contribuir para a concretização de um fornecimento sustentável de ingredientes para cerveja.

O Kirin Group seguirá lidando com questões ambientais complexas e inter-relacionadas (recursos biológicos, recursos hídricos, recipientes e embalagens e mudanças climáticas) de maneira integrada e colaborando com todos os envolvidos na cadeia de valor para vincular nosso desejo de aproveitar e transmitir a generosidade da abundância do planeta terra às gerações futuras. Pretendemos apoiar ativamente várias iniciativas que tenham um “impacto positivo” na natureza e na sociedade.

Anexo: "Resultados da Pesquisa"

Contexto e objetivo

O lúpulo é uma planta trepadeira dióica pertencenteàfamília Cannabaceae. As flores femininas, também conhecidas como estróbilos, contêm vários metabólitos secundários que conferem amargor, aroma e propriedades antimicrobianasàcerveja, tornando-as um ingrediente essencial na produção de cerveja. O lúpulo é uma planta que se adapta melhor a climas frios, sendo principalmente cultivado em regiões entre 35° e 55° de latitude norte e sul, como na Europa, América do Norte e Austrália. Devido às recentes quedas no rendimento e na qualidade do lúpulo, causadas pelo aumento das temperaturas e pela seca, tornou-se essencial acelerar a pesquisa e o desenvolvimento sobre adaptação às mudanças climáticas, incluindo aprimoramentos genéticos e técnicas de cultivo, para garantir a aquisição sustentável de matéria-prima.

Metodologia de pesquisa

Os métodos utilizados para conferir tolerância ao estresse às plantas incluem o aprimoramento genético, modificação genética, uso de bioestimulantes e controle das condições ambientais. Este estudo optou pelo controle das condições ambientais, pois espera-se que tenha impacto mínimo no sabor. Especificamente, desenvolvemos uma técnica para conferir tolerância adquirida ao calor eàseca, cultivando mudas de lúpulo em meio líquido e realizando um tratamento térmico de seis semanas a 25 °C durante o processo de propagação. Este estudo avaliou a variedade checa “Saaz” e a variedade alemã “Hersbrucker”.

Resultados da pesquisa

1. Avaliação da tolerância ao estresse em condições de laboratório

Em testes realizados em condições de alta temperatura e seca*5, plantas de lúpulo submetidas a tratamentos térmicos apresentaram altura e teor de clorofila significativamente superiores em relação às plantas de controle não tratadas, comprovando melhor crescimento e maior tolerância.

*5 Os testes de condição de seca foram conduzidos usando apenas a variedade “Saaz”.

2. Avaliação de campo no Japão

Em abril de 2023, plantas submetidas a tratamento térmico e plantas de controle não tratadas foram cultivadas nas cidades de Esashi e Tono, ambas localizadas na província de Iwate, e avaliadas ao longo de um período de dois anos.

Na cidade de Esashi, onde a temperatura média entre os meses de maio e setembro é cerca de 2°C mais alta do que na cidade de Tono, as plantas submetidas a tratamento térmico demonstraram uma tendência significativa de apresentar maior peso acima do solo e maior rendimento de cápsulas em relação às plantas de controle não tratadas. Nenhuma diferença significativa foi observada na cidade de Tono, onde as temperaturas são mais baixas do que na cidade de Esashi.

Sobre a Kirin Holdings

A Kirin Holdings Company, Limited é uma empresa internacional que opera nos negócios de Alimentos e Bebidas, Produtos Farmacêuticos e Ciências da Saúde – tanto no Japão quanto a nível internacional.

A Kirin Holdings tem suas raízes na Japan Brewery, que foi fundada em 1885. A Japan Brewery tornou-se Kirin Brewery em 1907. Desde então, a empresa expandiu seus negócios com a fermentação e a biotecnologia como tecnologias principais e entrou no setor farmacêutico na década de 1980, que continuam sendo centros de crescimento mundial. Em 2007, a Kirin Holdings foi estabelecida como uma holding pura e atualmente está focada em impulsionar seu domínio na área de Ciências da Saúde.

Sob a Visão do Kirin Group 2027 (KV 2027), um plano de gestão de longo prazo lançado em 2019, o Kirin Group tem o objetivo de se tornar “um líder global em CVC*, criando valor no nosso mundo desde o setor de Alimentos e Bebidas até o setor Farmacêutico”. No futuro, o Kirin Group continuará a aproveitar seus pontos positivos para criar valor social e econômico por meio de seus negócios com a meta de alcançar o crescimento sustentável em valor corporativo.

*: Criando valor compartilhado. Valor agregado combinado para os consumidores e para a sociedade em geral.

