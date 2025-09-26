Hitachi anuncia Fábrica de IA da NVIDIA para acelerar inovação em IA física

A Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") anunciou hoje a criação de uma Fábrica de IA mundial da Hitachi com base na arquitetura de referência da Fábrica de IA da NVIDIA, gerando uma infraestrutura centralizada concebida para acelerar o desenvolvimento e a implantação de soluções físicas de IA nos principais setores de negócios da Hitachi. A Fábrica de IA é impulsionada pela Hitachi iQ com sistema NVIDIA HGX B200 apresentando GPUs NVIDIA Blackwell; Hitachi iQ M Series com NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition GPUs; e plataforma de rede Ethernet NVIDIA Spectrum-X. Esta iniciativa estratégica dá suporte diretoàambição da Hitachi de criar e implementar IA que interaja com o mundo real. A Fábrica de IA também irá possibilitar que a Hitachi expanda ainda mais a HMAX - a família de soluções de IA da empresa, que soluciona uma ampla gama de problemas complexos nos setores de mobilidade, energia, indústria e tecnologia.

A Fábrica de IA centralizada provê às equipes internacionais da Hitachi uma poderosa infraestrutura de computação de IA unificada para executar aplicativos e fluxos de trabalho de IA desenvolvidos na plataforma de ordenamento completo de IA da NVIDIA, que inclui a NVIDIA AI Enterprise para IA de nível de produção, bem como bibliotecas NVIDIA Omniverse para simulação, escala industrial e gêmeos digitais fisicamente precisos. Esta infraestrutura permite o rápido desenvolvimento e implantação de modelos físicos avançados de IA. Estes modelos irão adquirir e interpretar informações de ambientes físicos mediante câmeras e sensores; determinar os próximos passos a serem tomados; e realizar ações baseadas nestes dados.

O anúncio de hoje está baseado no recente comentário sobre a parceria Hitachi-NVIDIA do Presidente e Diretor Executivo da Hitachi, Ltd., Toshiaki Tokunaga, onde afirmou que, ao aproveitar a Hitachi iQ construída em servidores NVIDIA RTX PRO, a Hitachi irá acelerar ainda mais a inovação em IA. O Sr. Tokunaga especificou que, através da capacidade dos servidores NVIDIA RTX PRO de acelerar o raciocínio e a IA física, o desenvolvimento de gêmeos digitais e a otimização de ativos físicos (incluindo infraestrutura social) serão ampliados, enquanto serão abertas novas possibilidades, como a melhoria da produtividade em todas as atividades empresariais.

A Fábrica de IA da Hitachi está estrategicamente distribuída pelos EUA, EMEA e Japão, garantindo que os engenheiros da Hitachi possam cooperar perfeitamente e acessar recursos computacionais poderosos com baixa latência, independentemente de onde estejam. Esta rede interconectada dará suporteàcriação de uma ampla gama de aplicações físicas de IA, ao impulsionar novos níveis de eficiência, produtividade e segurança em todos os setores.

A iniciativa reforça o compromisso da Hitachi em usar tecnologia de ponta para impulsionar a inovação social e empresarial.

"A cooperação estratégica entre a Hitachi e a NVIDIA vem se convertendo em um importante mecanismo para a solução de problemas complexos do mundo real, o qual acelera a inovação social", disse Jun Abe, Diretor Geral da Divisão de Sistemas e Serviços Digitais. "Nosso trabalho conjunto aproveita a infraestrutura de IA da NVIDIA para obter tanto a Transformação Digital (DX) como a Transformação Ecológica (GX) com soluções como a HMAX da Hitachi Rail, que atualmente transforma as operações e a manutenção ferroviárias; o portfólio de soluções de IA da Hitachi Vantara, a Hitachi iQ; e os centros de dados de IA com refrigeração líquida da Hitachi, dando suporteànossa base de IA generativa. Ao estabelecer uma Fábrica de IA mundial da NVIDIA, podemos operar agora como uma verdadeira 'Única Hitachi' em todas as regiões e organizações. Uma sinergia que irá acelerar as inovações físicas de IA, como exemplificado pela HMAX."

Operacionalizando a visão corporativa

A Hitachi vê a Fábrica de IA como uma etapa fundamental para conquistar sua visão Lumada 3.0. Lumada é o modelo operacional da Hitachi que auxilia empresas a solucionar problemas empresariais e sociais através da transformação digital cocriada. Ele utiliza o amplo conhecimento de domínio e a experiência técnica da Hitachi, combinados com tecnologias de IA para converter dados em valor, que reduzem custos operacionais e ineficiências.

A Hitachi é única em sua capacidade de integrar experiência em TI, TO e hardware, conforme ilustrado pelos recursos de design de engenharia, produtos e serviços de consultoria que compõem o Lumada 3.0. A empresa lidera o mercado de IA industrial com soluções disruptivas que redefinem o que é possível.

"As Fábricas de IA são os mecanismos de uma nova revolução industrial, ao converter dados corporativos em inteligência autônoma tanto para software como para o mundo físico", disse Justin Boitano, Vice-Presidente de Produtos de IA Corporativa da NVIDIA. "Com a computação e o software acelerados da NVIDIA, a infraestrutura de Fábricas de IA da Hitachi fornece uma plataforma transformadora para desenvolver e implantar a IA corporativa e física."

Sobre a Hitachi, Ltd.

Por meio de seu Social Innovation Business (SIB), que integra TI, OT (Tecnologia Operacional) e produtos, a Hitachi contribui para uma sociedade harmoniosa onde meio ambiente, bem-estar e crescimento econômico caminham juntos. A Hitachi atua globalmente em quatro setores: Sistemas e Serviços Digitais, Energia, Mobilidade e Indústrias Conectadas, além da Unidade Estratégica SIB para novos negócios em crescimento. Com a Lumada como base, a Hitachi gera valor ao integrar dados, tecnologia e conhecimento de domínio para solucionar os desafios dos clientes e da sociedade. A receita do ano fiscal de 2024 (encerrado em 31 de março de 2025) foi de 9.783,3 bilhões de ienes, com 618 subsidiárias consolidadas e aproximadamente 280.000 funcionários no mundo todo. Saiba mais em www.hitachi.com.

