Estados-Membros da DCO destacam compromisso com a cooperação digital em declaração conjunta na 80ª Assembleia Geral da ONU

Os Estados-Membros da Organização para a Cooperação Digital (OCD) se reuniram para seu primeiro Diálogo de Alto Nível para a Cooperação Digital no marco da 80a Assembleia Geral das Nações Unidas e adotaram uma declaração conjunta pedindo cooperação mundial urgente para garantir que a transformação digital se torne um mecanismo de resiliência, prosperidade e paz.

Com base no impulso do Pacto Digital Mundial da ONU, adotado em 2024, e da Agenda de 4 anos da DCO para Resiliência e Prosperidade Digital (2025-2028), os Estados-Membros da DCO se uniram em torno de um propósito claro: garantir que a transformação digital se torne uma força para a prosperidade e a paz, não para a exclusão e a fragmentação.

Em suas deliberações, os representantes dos Estados-Membros da DCO reconheceram a urgência de superar a fragmentação digital e intensificar a cooperação entre países e organizações. Comprometeram-se a apoiar a expansão de modelos inovadores de cooperação para a transformação digital, inclusive através da cooperação Sul-Sul e Triangular. Também se comprometeram a alinhar os esforços nacionais com princípios compartilhados de inclusão digital, inovação responsável e ecossistemas digitais resilientes.

Os líderes reafirmaram o valor de ferramentas baseadas em dados, como o Navegador de Economia Digital da DCO, para monitorar o progresso e moldar políticas. Além disso, deram as boas vindasàexpansão do Grupo de Amigos da ONU para a Cooperação Digital, copresidido pelo Paquistão e pela Arábia Saudita, como um mecanismo vital para sustentar o impulso e o diálogo multilateral na sede da ONU.

O anúncio posiciona a DCO como um catalisador para uma nova era de cooperação digital multilateral, comprometido em trabalhar em conjunto com as Nações Unidas, organizações internacionais e parceiros para construir um futuro digital inclusivo, sustentável e resiliente.

Para ler a declaração conjunta completa, acesse: https://dco.org/wp-content/uploads/2025/09/High-level-Ministerial-Dialogue-on-Digital-Cooperation-JOINT-STATEMENT.pdf.

