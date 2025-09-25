Senegal receberá a Arábia Saudita no Forum Invest in Senegal (Fii Senegal) 2025

O Reino da Arábia Saudita será o convidado de honra do Forum Invest in Senegal 2025 (Fii Senegal) (Fórum Investir no Senegal 2025 – Fii Senegal, em português), programado para os dias 7 e 8 de outubro no CICAD, em Diamniadio. Realizado sob o patrocínio de Sua Excelência, o presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye, e organizado pela Agência Senegalesa para a Promoção do Investimento e Grandes Obras (APIX) (https://InvestInSenegal.sn/), o fórum Fii Senegal, realizado sob o tema “Conectando oportunidades, construindo o futuro”, tem como objetivo posicionar Dakar como um importante hub de investimentos na África Ocidental.

Chefes de Estado e de Governo, investidores globais, instituições financeiras, formuladores de políticas e líderes empresariais são aguardados neste evento de alto nível para explorar novas parcerias estratégicas. Senegal consolida-se como um destino de investimento de primeira linha, oferecendo estabilidade política, políticas pró-investidor, infraestrutura de padrão internacional, como o Porto de Ndayane e o Aeroporto Internacional Blaise Diagne, zonas econômicas especiais dinâmicas e acesso privilegiado a um próspero mercado da CEDEAO, com mais de 400 milhões de consumidores.

A parceria do Senegal com a Arábia Saudita já começa a gerar resultados concretos. A Saudi ACWA Power está desenvolvendo, em Dakar, uma usina de dessalinização movida a energia renovável, no valor de US$ 800 milhões, além de novos projetos nos setores de agricultura, mercado imobiliário e logística.

“O Senegal está moldando o futuro do investimento na África. O fórum Fii Senegal 2025 será uma plataforma global para apresentar nossa ambição e reafirmar nosso papel como parceiro estratégico para investidores do Golfo em busca de oportunidades sustentáveis e de alto crescimento em todo o continente”, destacou Bakary Séga Bathily, diretor-geral da APIX.

Com a Arábia Saudita como convidada de honra, o Senegal está determinado a tornar o Fii Senegal 2025 um marco, reforçando sua posição como destino seguro para o capital internacional e como porta de entrada dinâmica para a África. Participe do próximo capítulo do continente — junte-se a líderes globais, investidores e inovadores no Fii Senegal 2025. Garanta sua presença inscrevendo-se hoje mesmo em https://apo-opa.co/46mijrD.

Distribuído pelo APO Group em nome da APIX Senegal S.A.

Baixar imagem: https://apo-opa.co/4mClmRr (Presidente senegalês Bassirou Diomaye DIAKHAR Faye e Príncipe Herdeiro Mohammed Bin Salman da Arábia Saudita)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250925226269/pt/

marie@apo-opa.com