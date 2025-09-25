Conferência TestMu 2025: O evento principal da LambdaTest define um novo marco no mundo dos testes de software

LambdaTest, uma plataforma de engenharia de qualidade nativa da IA generativa, concluiu a quarta edição da Conferência Testμ ('TestMu') 2025, uma cúpula virtual de 3 dias para discutir o futuro da engenharia de qualidade e estabelecer uma visão clara e processável para o futuro impulsionado pela IA do setor.

A conferência recebeu uma enorme convergência mundial de talentos e ideias, atraindo mais de 75.000 profissionais de teste, desenvolvedores, promotores de tecnologia e líderes comunitários da comunidade de testes e desenvolvimento de software de mais de 130 países. O evento teve um participação excepcional, com um tempo médio de participação de 5 horas e 12 minutos e um total de 3.360 minutos de sessões e aprendizagem, que destacou a importância crucial dos temas e o papel da conferência como fórum essencial para os maiores talentos da engenharia do mundo.

A agenda esteve marcada por um encontro histórico de mais de 100 titãs da indústria e líderes empresariais das empresas mais inovadoras do mundo, incluindo Microsoft, GitHub, WRITER, Amazon, Google, Fox Networks, Piramal Finance e outras. A lista de palestrantes contou com Angie Jones, Vice-Presidente de Engenharia, Ferramentas e Habilitação de IA da Block, Dr. Bratin Saha, Diretor de Produto e Tecnologia da Digital Ocean, Dana Lawson, Diretora de Tecnologia da Netlify, Luis Héctor Chávez, Diretor de Tecnologia da Repltit, Subba Ramaswamy, Diretor Executivo da Accenture, T.R. Vishwanath, Cofundador e Diretor de Tecnologia da Glean, e muitos outros.

Três pontos imediatos centrais para o setor surgiram das mais de 80 sessões do encontro. Primeiro, dominar a qualidade de nível empresarial em escala, com grupos estratégicos apresentando projetos específicos aos setores financeiro, varejista e GSI. Segundo, traçar o curso para integrar a IA, passando da teoriaàprática com sessões sobre a criação de agentes de IA de nível empresarial e o aproveitamento de testes aumentados por IA. E por fim, moldar o futuro da liderança tecnológica e a cultura necessária para formar equipes de engenharia resilientes e de alto dinamismo.

“Este ano, a Conferência Testμ (TestMu) transcendeu o simples fato de ser uma conferência e se converteu em um catalisador para todo o ecossistema de engenharia da qualidade”, disse Asad Khan, Diretor Executivo e Cofundador da LambdaTest. "As conversas e inovações reveladas aqui definirão como o software será desenvolvido e entregue na próxima década. Estamos presenciando uma mudança fundamental para um paradigma nativo de IA, sendo que a Testμ consolidou sua posição como o fórum onde este futuro vem sendo arquitetado. Nosso compromisso é continuar capacitando esta comunidade com a plataforma e a visão necessárias para liderar esta jornada."

A conferência também serviu como uma vitrine para as tecnologias tangíveis que impulsionam esta nova era. A LambdaTest demonstrou sua plataforma pioneira de testes de Agente para Agente (A2A), na qual agentes de IA validam outros agentes de IA de modo autônomo.

Baseado neste sucesso monumental, a LambdaTest anunciou que a quinta Conferência Testμ anual irá retornar de 19 a 21 de agosto de 2026, a qual promete reunir mais uma vez as mentes mais brilhantes do mundo para expandir os limites da tecnologia.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de engenharia de qualidade nativa da IA generativa que capacita equipes a testar de modo inteligente, mais eficiente e com entregas mais rápidas. Desenvolvida para expandir, oferece uma nuvem de testes integral com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

