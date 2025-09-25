Grupo Maya terá visita noturna inédita no Cemitério da Lapa

O projeto “O Que Te Assombra?”, em parceria com a historiadora e professora Viviane Comunale, e com o apoio e supervisão do Grupo Maya, atual gestor do espaço, convida o público a viver uma experiência cultural: a visita noturna “Vozes da Lapa – Viva Suas Lembranças”, no tradicional Cemitério da Lapa, também conhecido como Cemitério das Goiabeiras.

O percurso, com duração aproximada de 1h45, mergulha nos 108 anos de história do local e apresenta ao público os túmulos de personalidades que marcaram a memória coletiva, como o cantor Tião Carreiro. A visita também contempla relatos de cenas urbanas, milagreiras de cemitério e elementos da arte tumular, que ajudam a contar a trajetória da cidade de São Paulo por uma perspectiva pouco explorada.

A experiência é gratuita, mas a iniciativa também carrega um propósito social: os visitantes são convidados a contribuir, de forma voluntária, com doações de alimentos. As arrecadações serão destinadas ao Instituto Solidariedade Vegan, que distribui refeições veganas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Orientações aos visitantes:

Chegar com 15 minutos de antecedência e apresentar o ingresso retirado pela Sympla.

Em caso de desistência, liberar a inscrição pela plataforma, garantindo que outros possam participar.

Uso de calçados fechados é obrigatório.

Menores de idade podem participar, desde que acompanhados por responsáveis.

Em caso de chuva torrencial, a visita será cancelada e reagendada.

A visita monitorada está em conformidade com a Portaria do Ministério do Turismo n.º 37, de 11 de novembro de 2021, que regulamenta o turismo em espaços como cemitérios históricos.

Dia: 27/09/25

Horário para chegada: 16h30

Local: Cemitério da Lapa – Rua Bergson, 347, Lapa – São Paulo, SP

Retirada do ingresso: no site Sympla

Mais informações: contato@grupomaya.com.br