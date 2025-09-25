Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Grupo Maya terá visita noturna inédita no Cemitério da Lapa

A visita “Vozes da Lapa – Viva Suas Lembranças” mistura história, cultura e memória em uma jornada de 1h45

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
25/09/2025 17:14

compartilhe

Siga no

O projeto “O Que Te Assombra?”, em parceria com a historiadora e professora Viviane Comunale, e com o apoio e supervisão do Grupo Maya, atual gestor do espaço, convida o público a viver uma experiência cultural: a visita noturna “Vozes da Lapa – Viva Suas Lembranças”, no tradicional Cemitério da Lapa, também conhecido como Cemitério das Goiabeiras.

O percurso, com duração aproximada de 1h45, mergulha nos 108 anos de história do local e apresenta ao público os túmulos de personalidades que marcaram a memória coletiva, como o cantor Tião Carreiro. A visita também contempla relatos de cenas urbanas, milagreiras de cemitério e elementos da arte tumular, que ajudam a contar a trajetória da cidade de São Paulo por uma perspectiva pouco explorada.

A experiência é gratuita, mas a iniciativa também carrega um propósito social: os visitantes são convidados a contribuir, de forma voluntária, com doações de alimentos. As arrecadações serão destinadas ao Instituto Solidariedade Vegan, que distribui refeições veganas para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Orientações aos visitantes:

  • Chegar com 15 minutos de antecedência e apresentar o ingresso retirado pela Sympla.
  • Em caso de desistência, liberar a inscrição pela plataforma, garantindo que outros possam participar.
  • Uso de calçados fechados é obrigatório.
  • Menores de idade podem participar, desde que acompanhados por responsáveis.
  • Em caso de chuva torrencial, a visita será cancelada e reagendada.

A visita monitorada está em conformidade com a Portaria do Ministério do Turismo n.º 37, de 11 de novembro de 2021, que regulamenta o turismo em espaços como cemitérios históricos.

Dia: 27/09/25
Horário para chegada: 16h30
Local: Cemitério da Lapa – Rua Bergson, 347, Lapa – São Paulo, SP
Retirada do ingresso: no site Sympla
Mais informações: contato@grupomaya.com.br



Website: https://www.linkedin.com/company/grupomayabr/posts/?feedView=all

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay