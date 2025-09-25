Plataforma faz a recompra de contratos de imóveis na planta

Entrou em operação a plataforma “Dinheiro na Planta”, criada para apoiar corretores imobiliários e titulares de contratos de imóveis adquiridos na planta na compra e venda desses ativos. A proposta é facilitar a conexão entre quem deseja repassar seu contrato e interessados em assumir o compromisso, cobrindo eventuais taxas de valorização ou devolvendo o montante investido, com taxas de deságio inferiores às praticadas pelas construtoras.

Segundo a direção da plataforma, é comum que construtoras e operadoras retenham até 50% das parcelas pagas quando o comprador decide sair do negócio. Para oferecer uma alternativa, o sistema também cadastra investidores interessados em absorver contratos e receber indicações de ofertantes.

De acordo com o CEO Anderson Fagundes, o Dinheiro na Planta busca ampliar a monetização de negócios com imóveis com parcelas em aberto, tanto antes quanto depois da entrega das chaves, oferecendo liquidez com taxas de retorno superiores à média.

“Entendemos o imóvel na planta como um ativo financeiro ainda pouco servido de espaço para exposição, e queremos preencher essa lacuna”, afirma o executivo. Além de mitigar dívidas e otimizar o retorno no momento do distrato, a plataforma reúne oportunidades de ganho sobre a valorização dos contratos, inclusive para imóveis já entregues.

Antes ou depois da Chave

Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) apontam que, em 2024, o Brasil registrou 287,9 mil lançamentos e 409,7 mil unidades vendidas. Estima-se que cerca de 45% dessas vendas correspondam a imóveis na planta, conforme levantamento do Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon).

Fagundes avalia que a plataforma deve atrair não apenas o mutuário tradicional, mas também executivos e empresários que investem no setor. Segundo ele, o volume de distratos vem crescendo, especialmente em momentos críticos como o pagamento das parcelas de reforço, geralmente exigidas na entrega das chaves. “São situações em que o investidor se depara, de um lado, com o desafio do desembolso maior e, de outro, com a chance de realizar o ganho financeiro decorrente da obra concluída”, afirma.

A plataforma permite que o usuário anuncie seu contrato com informações básicas — características do imóvel, estágio da obra, valores pagos e condições de repasse — sem necessidade de divulgar dados sensíveis. Entre os principais benefícios estão a liquidez antecipada e a dispensa dos prazos de devolução, que podem ultrapassar 180 dias nos modelos mais comuns do mercado.

O Dinheiro na Planta conta com a retaguarda financeira de investidores pré-cadastrados, entre pessoas físicas e instituições, e espera superar os 500 cadastros até o fim de 2025.

