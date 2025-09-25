Banco24Horas amplia inclusão financeira no primeiro semestre

O Banco24Horas, um produto do grupo Tecban, divulga os resultados do primeiro semestre de 2025 referentes ao Atmo, o Banco24Horas compacto. Nesse período, a solução apresentou um crescimento de 134% na ativação de equipamentos em todo o território nacional, com um total de 1.177 deles em funcionamento no mês de junho, chegando a 1.500 deles em funcionamento em agosto.

Desenvolvido com foco na inclusão financeira, o Banco24Horas compacto, também conhecido como Atmo, é um dispositivo equipado com POS multibiométrico, instalado em estabelecimentos comerciais, como mercados, farmácias e postos de combustíveis.

Para os clientes, permite a realização de saques no mesmo local onde fazem compras, além de possibilitar outras operações, como pagamento de contas e recarga de celular. Para os varejistas e donos dos estabelecimentos, o saque do dinheiro físico pelos clientes reforça a segurança na gestão e no transporte de valores, ao reduzir a quantidade de dinheiro armazenado no local. Os valores sacados são creditados em até 24 horas, e os estabelecimentos ainda recebem bonificações por transação concluída.

A meta para 2025 é ter 2.085 Atmos implantados em todo o país e, até o final de 2026, a projeção é chegar a pouco mais de 3 mil unidades instaladas. Para atingir este objetivo, já foi iniciado o processo de aquisição de mais 1.000 Atmos, com investimento total previsto de R$ 11 milhões, podendo elevar este número para até 4 mil unidades instaladas.

"Os resultados do primeiro semestre de 2025 refletem a performance do Atmo em expandir o acesso a serviços financeiros. Entre janeiro e junho deste ano, cerca de 251 mil cartões transacionaram no Atmo e podemos perceber que o crescimento nas transações e no número de clientes que utilizam a solução reflete a demanda pela capacidade do dispositivo de atender às necessidades bancárias básicas em locais onde o acesso tradicional é limitado", explica Rodrigo Maranini, Gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban.

Dessa forma, ao se estabelecer em localidades com infraestrutura bancária limitada ou inexistente, a solução pode contribuir para a democratização do acesso a serviços financeiros. Além disso, pode colaborar para o desenvolvimento econômico regional, ao permitir que os moradores realizem suas transações bancárias e compras sem a necessidade de deslocamento para cidades vizinhas.

Desempenho das transações no Atmo

A operação de saque manteve-se como a transação de maior volume no Atmo. No primeiro semestre de 2025, foram realizadas 828 mil transações de saque, um aumento de 53,4% em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Além disso, o portfólio de serviços foi ampliado com implementação da habilitação de recargas de celular e TV.

Outras operações também registraram crescimento no primeiro semestre de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024:

Saldo: 310 mil transações no primeiro semestre de 2025, com aumento de 64,5% em relação a 2024.

310 mil transações no primeiro semestre de 2025, com aumento de 64,5% em relação a 2024. Extrato: 12 mil transações, representando um aumento de 507% em comparação com o ano anterior.

Distribuição regional e funcionalidade do Atmo

A distribuição regional do Atmo mostra que o Nordeste soma 244 dispositivos instalados, seguida pela região Sudeste, que conta com 176 Atmos. O estado que registra a maior quantidade de equipamentos instalados, de acordo com a companhia, é a Bahia, seguida por Pará, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão.

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. Independente do pacote contratado, o Banco Central determina, por meio da resolução 3.919/2010, o benefício de 4 saques grátis por mês, considerando a soma das transações realizadas nos canais da instituição e no Banco24Horas.