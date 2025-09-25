Fiserv ilumina Cristo e reforça compromisso na AL

Como parte do Fiserv Forum Latam 2025, sua conferência anual dedicada a líderes dos setores de serviços financeiros, varejo e pagamentos digitais da região, a Fiserv realizou uma ação histórica no Rio de Janeiro. Na noite de 17 de setembro, o Cristo Redentor — um dos símbolos mais icônicos do Brasil e Patrimônio da Humanidade — foi iluminado de laranja.



Mais do que uma ativação de marca, a iniciativa representa o compromisso da companhia com a inovação tecnológica, a inclusão digital e a construção de um ecossistema de pagamentos mais moderno, seguro e integrado em toda a América Latina. A escolha de um dos monumentos mais conhecidos globalmente também reflete a crescente relevância da região para a empresa e o papel estratégico que desempenha na transformação dos serviços financeiros.



“Somos uma empresa de inovação, que transforma a forma como pessoas e negócios se conectam. Iluminar o Cristo Redentor é uma maneira de celebrar a união entre tradição e inovação, e uma demonstração da nossa missão: continuar impulsionando experiências financeiras, com conexões de valor que abram oportunidades de maior crescimento para a região”, destacou Paula Takara, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações da Fiserv América Latina.