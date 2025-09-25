ABIMAQ promove curso de Marketing Pessoal
O curso será realizado no dia 02 de outubro, via plataforma Zoom
compartilheSiga no
Com o objetivo de capacitar os participantes a fortalecer sua marca pessoal e influência profissional, desenvolvendo habilidades estratégicas de comunicação, imagem, networking e presença digital, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará no dia 02 de outubro (quinta-feira), o curso Marketing Pessoal.
O conteúdo ministrado pela Master Coach e Analista Comportamental e especialista em produtividade, Daniela Rodrigues, fornecerá ferramentas práticas para que cada profissional se posicione de forma autêntica, ampliando sua visibilidade e construa relações de valor no mercado. O conteúdo programático abordará os seguintes temas:
- Alinhamento de expectativas e autoavaliação inicial;
- Fundamentos do marketing pessoal;
- Posicionamento pessoal e imagem profissional;
- Networking e Netweaving;
- Presença digital e personal branding;
- Encerramento e plano de ação.
Serviço: Curso - Marketing Pessoal:
Data: 02 de outubro (quinta-feira)
Horário: 14h às 18h
Carga horária: 4h
Local: online, via plataforma zoom
Valor: R$ 1.180,00 (associados ABIMAQ); R$ 1.770,00 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital
Mais informações: (11) 5582-6321/6326 - WhatsApp: (11) 94526-8280 ou https://abimaq.org.br/cursos/1455/marketing-pessoal