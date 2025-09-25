Assine
ABIMAQ promove curso de Marketing Pessoal

O curso será realizado no dia 02 de outubro, via plataforma Zoom

25/09/2025 16:29

ABIMAQ promove curso de Marketing Pessoal
ABIMAQ promove curso de Marketing Pessoal crédito: DINO

Com o objetivo de capacitar os participantes a fortalecer sua marca pessoal e influência profissional, desenvolvendo habilidades estratégicas de comunicação, imagem, networking e presença digital, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará no dia 02 de outubro (quinta-feira), o curso Marketing Pessoal.

O conteúdo ministrado pela Master Coach e Analista Comportamental e especialista em produtividade, Daniela Rodrigues, fornecerá ferramentas práticas para que cada profissional se posicione de forma autêntica, ampliando sua visibilidade e construa relações de valor no mercado. O conteúdo programático abordará os seguintes temas:

- Alinhamento de expectativas e autoavaliação inicial;

- Fundamentos do marketing pessoal;

- Posicionamento pessoal e imagem profissional;

- Networking e Netweaving;

- Presença digital e personal branding;

- Encerramento e plano de ação.

Serviço: Curso - Marketing Pessoal:

Data: 02 de outubro (quinta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Local: online, via plataforma zoom

Valor: R$ 1.180,00 (associados ABIMAQ); R$ 1.770,00 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital

Mais informações: (11) 5582-6321/6326 - WhatsApp: (11) 94526-8280 ou https://abimaq.org.br/cursos/1455/marketing-pessoal

 

overflay