ABIMAQ promove curso de Marketing Pessoal

Com o objetivo de capacitar os participantes a fortalecer sua marca pessoal e influência profissional, desenvolvendo habilidades estratégicas de comunicação, imagem, networking e presença digital, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará no dia 02 de outubro (quinta-feira), o curso Marketing Pessoal.

O conteúdo ministrado pela Master Coach e Analista Comportamental e especialista em produtividade, Daniela Rodrigues, fornecerá ferramentas práticas para que cada profissional se posicione de forma autêntica, ampliando sua visibilidade e construa relações de valor no mercado. O conteúdo programático abordará os seguintes temas:

- Alinhamento de expectativas e autoavaliação inicial;

- Fundamentos do marketing pessoal;

- Posicionamento pessoal e imagem profissional;

- Networking e Netweaving;

- Presença digital e personal branding;

- Encerramento e plano de ação.

Serviço: Curso - Marketing Pessoal:

Data: 02 de outubro (quinta-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga horária: 4h

Local: online, via plataforma zoom

Valor: R$ 1.180,00 (associados ABIMAQ); R$ 1.770,00 (não associados). Valores incluem material de apoio e certificação digital