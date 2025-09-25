Perfis de aço ampliam a durabilidade na construção civil

Embora os perfis de aço galvanizado contem com uma camada de zinco que protege contra a oxidação, a exposição prolongada à umidade e o armazenamento inadequado podem comprometer a vida útil e o desempenho desses materiais fundamentais para a construção civil.

A chamada “ferrugem branca” ocorre quando o zinco reage com a umidade em ambientes pouco ventilados, formando um pó branco que reduz a camada protetora do aço. Embora menos agressiva que a “ferrugem vermelha” — que indica a oxidação direta do aço base —, essa reação pode enfraquecer a resistência dos perfis a longo prazo, afetando sua integridade estrutural.

“As boas práticas de estocagem e manuseio são determinantes para preservar a camada de zinco e garantir a máxima performance dos perfis de aço galvanizado. Quando o armazenamento é feito corretamente, o material mantém sua integridade por muito mais tempo, oferecendo segurança e confiabilidade às obras”, afirma André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, indústria especializada na fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e Light Steel Framing.

Cuidados no armazenamento e manuseio

Para preservar a qualidade e a durabilidade dos perfis de aço galvanizado, Rossi recomenda alguns cuidados essenciais no armazenamento e manuseio: “É importante mantê-los em locais cobertos e bem ventilados, evitando a condensação; utilizar suportes ou ripas de madeira para impedir o contato direto com o solo e garantir o escoamento da água; protegê-los com lonas impermeáveis que permitam a circulação de ar, sem vedação hermética; e realizar inspeções regulares para identificar precocemente quaisquer sinais de oxidação”, diz.

Além disso, o transporte deve ser feito sem contato com produtos químicos agressivos. “Já na aplicação, recomenda-se instalar os perfis Drywall Plus apenas em locais totalmente fechados e evitar que perfis Steel Frame permaneçam expostos à névoa salina por mais de 30 dias”, finaliza Rossi.

Com a adoção dessas medidas, construtoras, distribuidores e profissionais do setor podem reduzir perdas, evitar retrabalhos e aumentar a vida útil dos perfis, assegurando mais qualidade aos projetos.

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a expertise da Barbieri Argentina, uma empresa familiar estabelecida em 1953, focada na fabricação de produtos para o mercado de construção a seco. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing, a Barbieri do Brasil combina tecnologia internacional com um rigoroso padrão de qualidade.

