SLB recebe importante contrato de pós-perfuração para projeto em águas extremamente profundas na costa do Brasil

A empresa multinacional de tecnologia SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje um grande contrato com a Petrobrás (NYSE: PBR) para prover serviços e tecnologia para até 35 poços de águas extremamente profundas na Bacia de Santos, de importância estratégica.

As part of its project scope, SLB will deploy advanced electric completions technologies and digital solutions that deliver precise, real-time production intelligence and improved reservoir management to optimally produce these valuable and hard-to-access resources.

Os poços, que são parte do segundo desenvolvimento dos campos de Atapu e Sépia, têm como alvo grandes bolsões de petróleo e gás sob espessas camadas de sal, localizados até 2.000 metros abaixo da nível do mar.

Como parte do escopo do projeto, a SLB irá implantar tecnologias avançadas de pós-perfuração com a etapa elétrica e soluções digitais que oferecem inteligência de produção precisa e em tempo real, além de melhor gestão de reservatórios para produzir de modo otimizado estes valiosos recursos de difícil acesso.

"Isto irá ajudar a Petrobrás a obter maior confiabilidade, tempo de atividade do sistema e desempenho de produção nestes campos, que apoiam as ambições de segurança energética e crescimento econômico do Brasil", disse Paul Sims, Presidente de Sistemas de Produção da SLB.

O trabalho de pós-perfuração está programado para iniciar em meados de 2026 e irá contar com serviços e tecnologia avançados do portfólio de pós-perfuração da SLB, como as válvulas de controle de intervalo de alta vazão Electris™ da SLB, projetadas para aumentar o controle da produção e a recuperação de poços geologicamente complexos e de alta vazão.

Este trabalho segue outro grande contrato concedidoàjoint venture SLB OneSubsea™ pela Petrobrás para os campos de Atapu e Sépia em 2024, que inclui sistemas de produção submarinos padronizados no pré-sal e serviços relacionados.

O contrato foi concedido após um competitivo processo de licitação.

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

