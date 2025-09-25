Brasil tem mais de 200 acidentes de trabalho ao dia por impactos contra pessoas

Entre 2022 e 2024, o Brasil registrou 261 mil acidentes de trabalho por impactos contra pessoas e objetos – uma média de 87 mil por ano, ou 238 por dia. Os dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho (Smartlab) preocupam empresas e especialistas em segurança, já que boa parte desses acidentes ocorre em operações logísticas e industriais com alto fluxo de máquinas e trabalhadores no mesmo ambiente.

Para reduzir esses riscos, tecnologias de prevenção têm sido implantadas em espaços como armazéns, centros de distribuição e pátios de cargas. Entre elas está o Hit-Not, sistema de detecção de proximidade que cria um campo eletromagnético capaz de identificar pedestres e veículos, mesmo através de barreiras físicas. A tecnologia emite alertas visuais, sonoros e vibratórios quando trabalhadores e máquinas entram em zonas de perigo, podendo inclusive desacelerar automaticamente empilhadeiras.

“Dispositivos como o Hit-Not reduzem a dependência do fator humano, coletam dados em tempo real e promovem ambientes mais seguros e produtivos”, afirma Afonso Moreira, CEO da AHM Solution, empresa especializada em gestão de riscos e danos na logística.

O Hit-Not e outras soluções preventivas foram recentemente reconhecidos em uma das principais publicações da área de segurança do trabalho, a Coletânea Lições Aprendidas em SST, SEPRO & ESG, que teve sua 6ª edição lançada durante a FISP e Expo Proteção, realizada em agosto, em São Paulo.

No artigo “Risk Assessment para Operações Logísticas”, o engenheiro e especialista em segurança do trabalho Danilo Oliveira demonstra como a combinação entre metodologias técnicas e tecnologias aplicáveis fortalece a gestão de riscos, promove operações mais robustas e amplia a prevenção de acidentes.

O livro reúne experiências de mais de 150 profissionais sêniores, compartilhando 160 lições aprendidas em Saúde e Segurança do Trabalho (SST), Segurança de Processos (SEPRO) e ESG. A publicação está disponível em versão física e em e-book gratuito.

A obra pode ser adquirida em versão impressa (https://lnkd.in/dTjgKaPc) ou em formato de e-book gratuito (https://lnkd.in/dpX_UP8S).

Sobre a AHM Solution

A AHM Solution é especialista em gestão de riscos e danos na logística, oferecendo tecnologias e metodologias que ajudam empresas a reduzir acidentes, preservar vidas e elevar a produtividade. Entre as soluções estão os sistemas Hit-Not e IRIS, além de etiquetas de impacto e metodologias de Site Assessment, que permitem diagnóstico e implementação de medidas personalizadas de segurança.

Mais informações: https://www.ahmsolution.com.br/