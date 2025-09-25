Sales Day 2025 ensina como turbinar vendas com IA

A RD Station, unidade de negócios da TOTVS, anuncia a realização do Sales Day, evento online e totalmente gratuito voltado para gestores, lideranças, vendedores e equipes de pré-vendas que desejam alcançar alta performance comercial. Marcado para o dia 1º de outubro, a partir das 14h, as inscrições estão abertas no site do evento.



Com o tema “A nova era das vendas: alta conversão e IA além do básico”, o Sales Day reunirá painéis estratégicos sobre otimização de processos, capacitação de equipes e uso inteligente de dados para transformar oportunidades em crescimento real. Dentre os palestrantes confirmados estão Thiago Concer, especialista em vendas, Theo Orosco, fundador da Exact Sales e Embaixador RD Station, Dafne Souza, gerente de parcerias da Meta, além do time de especialistas da RD Station.

De acordo com dados dos Panoramas de Marketing e Vendas RD Station 2025, 48% dos times ainda usam somente o básico de IA e entendem que precisam avançar. Acertar processos, decidir a partir de base de dados, aumentar conversão e saber utilizar copilotos de vendas são os pontos que serão abordados no Sales Day, com foco em Inteligência Artificial.

“A evolução se acelerou e a IA deixou de ser uma tendência para se tornar uma ferramenta essencial de produtividade. Nossa missão no Sales Day é mostrar que o uso da IA pode agilizar tarefas e entregar respostas mais inteligentes para micro e pequenas empresas até indústrias dos mais variados setores”, destaca Gustavo Broilo, diretor de vendas da RD Station.

O Sales Day foi desenhado para destacar o que há de mais avançado em Vendas. A programação tem quatro pilares:



Vendas: processos e tecnologia para mais eficiência – Gestão robusta do pipeline de Vendas, fim das tarefas repetitivas e mais agilidade no primeiro contato - tudo baseado em dados e com IA avançada.



Pré-vendas: mais qualificação e conversão – A alta performance comercial depende de uma pré-venda afiada. Por isso, o evento vai abordar sobre maneiras de aprimorar a qualificação dos Leads Inbound e Outbound; como personalizar abordagens e encurtar ciclo de Vendas.



WhatsApp: IA, automação e chatbots – Como usar WhatsApp aliado a IA para automação do primeiro contato, qualificação de Leads e campanhas que aceleram o tempo de resposta.



Tendências, dicas e treinamentos em Vendas – Informações para que os participantes saibam como contratar e treinar vendedores de alta performance, usar o social selling em vendas B2B e quais são as tendências que escalam resultados.



Evento:



Sales Day: A nova Era das Vendas

Data: 1º de outubro de 2025

Horário: a partir das 14h

Formato: online e totalmente gratuito

Para se inscrever e obter mais informações, basta acessar o site do evento.