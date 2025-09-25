Inteligência ambiental: ABIMAQ debate o futuro do setor pré-COP30

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realizará, no dia 14 de outubro, o evento "Inteligência Ambiental como vetor da competitividade industrial". O encontro, que ocorrerá das 8h30 às 12h na sede da ABIMAQ, em São Paulo, posiciona o setor de máquinas e equipamentos como protagonista na agenda de sustentabilidade e competitividade global, com debates estratégicos para a indústria brasileira no contexto da COP30.

O evento reunirá mais de 200 empresários associados e autoridades governamentais para discutir como a inteligência ambiental (IA) pode impulsionar a inovação, eficiência e sustentabilidade no setor. Mais de dez representantes de instituições como BNDES, Itaú, Vale, Jacto, John Deere, WEG, ABAG, entre outros, participarão de painéis focados em temas cruciais, como:

? O Setor de Máquinas e Equipamentos como protagonista da Nova Economia: Discussão sobre o papel do setor na alavancagem da competitividade do Brasil no mercado global, destacando vantagens, desafios e investimentos.

? Máquinas e Equipamentos - Protagonismo na Transição Energética e Economia de Baixo Carbono: Análise do papel da inovação e tecnologia para uma economia mais sustentável, com a apresentação de cases concretos.

? Inteligência Ambiental como vetor de competitividade - o caso do Agro: Abordagem de como a tecnologia no setor de máquinas e equipamentos agrícolas reduz riscos ambientais e custos operacionais, fortalecendo a posição do agronegócio brasileiro.

? Financiamentos Verdes para a indústria: Guia prático sobre como as empresas do setor podem acessar linhas de crédito verde, com um passo a passo para a busca de recursos e exemplos de aplicação.

O evento reforça a preparação do setor de máquinas e equipamentos para a COP30, destacando a capacidade da indústria de transformar desafios ambientais em oportunidades de negócio.

De acordo com José Velloso, presidente-executivo da ABIMAQ, "a indústria de máquinas e equipamentos tem um papel insubstituível na transição para uma economia de baixo carbono. Não somos apenas fornecedores de tecnologia; somos o motor que impulsiona a inovação e a sustentabilidade em todos os outros setores, do agronegócio à indústria de base. Este evento é uma plataforma fundamental para mostrar nosso posicionamento e o protagonismo do setor privado no Brasil. Queremos inspirar nossos associados, especialmente os pequenos e médios empresários, a se reconhecerem como agentes centrais na transição energética. A inteligência ambiental não é um custo, mas sim um vetor de competitividade que nos permite ser mais eficientes, reduzir riscos e fortalecer nossa posição global, tudo isso antes da COP30. Estamos prontos para liderar essa transformação".