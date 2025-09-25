Assine
Mundo Corporativo

Estética dermatológica auxilia na atenção à saúde geral

Doenças de pele podem indicar alterações sistêmicas e permitir diagnóstico precoce. O Dr. Giacomo Tonial, médico hansenologista com pós-graduação em dermatologia clínica e medicina estética, ressalta que a avaliação neurodermatológica integra saúde clínica e estética, contribuindo para a prevenção de complicações como a hanseníase.

25/09/2025 11:39

Woman, hands and shoulder in beauty skincare, cosmetics or moisturizer isolated on a white background. Hand of female touching skin in self love or self care for soft, smooth or healthy treatment.
Woman, hands and shoulder in beauty skincare, cosmetics or moisturizer isolated on a white background. Hand of female touching skin in self love or self care for soft, smooth or healthy treatment. crédito: DINO

As doenças de pele foram recentemente destacadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como prioridade de saúde global. A iniciativa alerta que os sinais cutâneos podem servir como indicadores precoces de diversas outras doenças quando corretamente avaliados, e que essas condições, por serem visíveis, frequentemente provocam estigma, discriminação e sofrimento emocional.

Dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), divulgados pelo jornal O Estado de Minas, mostram que 54% da população brasileira com 16 anos ou mais — cerca de 90 milhões de pessoas — nunca consultou um dermatologista, e apenas 6% mantêm consultas regulares. Entre jovens de 16 a 24 anos, a ausência de atendimento chega a 70%, e entre idosos acima de 60 anos, a 46%.

O Dr. Giacomo Tonial,   explica que o cuidado estético com a pele pode refletir a saúde geral do organismo. “A pele é o maior órgão do corpo humano, atuando na proteção, regulação térmica e síntese de vitamina D. Alterações cutâneas podem ser o primeiro sinal de doenças sistêmicas e manter a pele saudável auxilia na prevenção de infecções e condições crônicas”.

Segundo ele, manchas, feridas que não cicatrizam, coceiras persistentes e alterações de cor e textura podem indicar desde distúrbios hormonais até doenças autoimunes, infecciosas ou metabólicas. Ele ressalta que eritema nodoso, melasma, hiperpigmentação, vasculites e lesões ulceradas são exemplos de manifestações cutâneas associadas a patologias sistêmicas.

O médico enfatiza  que a hanseníase é uma doença sistêmica com manifestações neurodermatológicas que exige atenção especializada. Quando diagnosticada no início, pode ter suas sequelas minimizadas. O diagnóstico e o tratamento adequados preservam tanto a saúde quanto a qualidade de vida do paciente.

Diagnóstico da hanseníase

Conforme apresentado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a hanseníase é uma doença infecciosa que afeta principalmente a pele, os nervos, a mucosa das vias respiratórias superiores e os olhos. Segundo a entidade, o aparecimento dos primeiros sintomas pode variar de meses a anos, após adquirir a infecção. A doença tem cura e o tratamento oferecido reduz consideravelmente as chances de incapacidade.

Os sinais precoces da doença são manchas brancas, avermelhadas ou marrons na pele, geralmente indolores e com alteração de sensibilidade, como dormência, formigamento e ausência de transpiração. Além disso, podem ocorrer redução ou perda da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil em áreas específicas da pele, perda de pelos e diminuição da força muscular em mãos, braços, pés e pernas, podendo evoluir para comprometimento de nervos.

“A hanseníase pode ser detectada precocemente principalmente pela observação de sinais e sintomas, associada ao exame clínico neurodermatológico  realizado por especialista. Outros métodos de diagnóstico precoce adotados são testes de sensibilidade, teste rápido sorológico, exames complementares, como baciloscopia, e em alguns casos eletroneuromiografia, ultrassonografia de nervos e sorologia anti-PGL-1”, explica o médico.

Segundo o especialista, o diagnóstico precoce reduz significativamente o risco de sequelas físicas, limitações funcionais e estigmas sociais, e possibilita um tratamento mais curto e eficaz. “Identificar lesões cutâneas iniciais, como manchas hipopigmentadas e dormência, é crucial para evitar incapacidades e disseminação, melhorando o prognóstico dos pacientes”.

O Boletim Epidemiológico de Hanseníase 2025, elaborado pelo Ministério da Saúde, revelou dados alarmantes na proporção de casos diagnosticados com graus de incapacidade física. Entre 2014 e 2023, a proporção de casos sem incapacidade física no momento do diagnóstico diminuiu 23,1%, enquanto os casos com grau 1 aumentaram 48,5% e os de grau 2, 69,7%. O relatório aponta que esses dados sugerem atrasos no diagnóstico.

Cuidado integral e humanizado

O médico pontua que a avaliação clínica e neurodermatológica integrada é essencial para identificar problemas que afetam tanto a saúde quanto a autoestima. “Praticar a escuta ativa, estabelecer relação de confiança, adaptar protocolos às necessidades individuais e orientar sobre hábitos saudáveis garantem um cuidado mais humanizado e resultados mais duradouros e satisfatórios”.

Para o especialista, na perspectiva da dermatologia e medicina estética, os tratamentos podem impactar a autoestima e o bem-estar emocional dos pacientes. “Além de melhorar a aparência, os procedimentos  podem promover satisfação pessoal, melhorar relações interpessoais e contribuir para uma autopercepção positiva e qualidade da saúde mental”.

Por fim, o Dr. Giacomo Tonial reforça que a abordagem integral e humanizada contribui para vínculos de confiança que aumentam a segurança e a adesão ao tratamento “Valorizar o paciente como indivíduo, ouvir suas demandas e respeitar expectativas garante uma relação mais próxima, acolhedora e eficaz”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://drgiacomotonial.com.br/





Website: https://drgiacomotonial.com.br/

