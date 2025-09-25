Zycus reconhecida como Escolha dos Clientes no "Voz do Cliente" da Gartner® Peer Insights™ 2025 para Soluções de Source-to-Pay

A Zycus, líder global em compras e transformação de source-to-pay, anunciou hoje que foi reconhecida como Escolha do Cliente no relatório "Voz do Cliente" da Gartner Peer Insights™ 2025: Soluções de Source-to-Pay.

O relatório Gartner Peer Insights agrega classificações e avaliações de usuários finais verificados ao longo de 18 meses, com término em 30 de junho de 2025. Para se qualificar, os fornecedores devem ter pelo menos 20 avaliações elegíveis e atender aos limites de recursos e suporte. No relatório de 2025, somente oito fornecedores se qualificaram, sendo que a Zycus se posicionou no quadrante Escolha dos Clientes, que destaca os fornecedores classificados acima da média do mercado para ambos Experiência Geral e Interesse e Adoção dos Usuários.

Reconhecimento apoiado pela experiência dos clientes

De acordo com o relatório, a Zycus obteve:

Classificação geral de 4,6 de 5 , com base em 67 avaliações por pares em 30 de junho de 2025.

, com base em 67 avaliações por pares em 30 de junho de 2025. Pontuação de 95% referenteàdisposição para recomendar , refletindo a confiança e a satisfação dos clientes.

, refletindo a confiança e a satisfação dos clientes. Classificações referentes a Recursos de Produtos, Experiência de Vendas, Implantação e Suporte, cada uma acima de 4,4/5.

"Acredito que sermos nomeados como a Escolha dos Clientes na Gartner Peer Insights reflete a confiança que os nossos clientes depositam em nós. Sentimos que esse reconhecimento destaca nosso compromisso com capacitar os líderes de compras com soluções de compras resilientes, ágeis e orientadas por IA", afirmou Aatish Dedhia, CEO da Zycus.

Por que importa para os diretores de produtos

A Voz do Cliente oferece uma perspectiva orientada por dados sobre como os pares avaliam as plataformas S2P. A avaliação combina:

Interesse e Adoção dos Usuários (avalia volume, cobertura de mercado, disposição para recomendar).

(avalia volume, cobertura de mercado, disposição para recomendar). Experiência Geral (classificações referentes a Recursos, Suporte e Entrega).

A posição da Zycus confirma sua habilidade de obter alta satisfação dos clientes e ampla adoção em vários setores e regiões.

Para mais informações sobre as Soluções de Source-to-Pay da Zycus e sua posição no relatório Voz do Cliente, clique aqui.

Sobre a Gartner Peer Insights

A Gartner Peer Insights é uma plataforma gratuita de avaliações e classificações para tomadores de decisões relacionadas a serviços e softwares empresariais. As avaliações representam as opiniões subjetivas dos usuários finais com base em suas experiências e não representam a visão da Gartner ou suas afiliadas.

Isenção de responsabilidade da Gartner

A Gartner Peer Insights e a insígnia Escolha dos Clientes são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas. O relatório "Voz do Cliente" da Gartner Peer Insights representa as opiniões subjetivas em avaliações, classificações e dados de usuários finais aplicados com relação a uma metodologia documentada; não representa um endosso da Gartner ou suas afiliadas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250915281851/pt/

Pooja Newar

Gerente sênior de marketing

Pooja.newar@zycus.com