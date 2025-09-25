The LYCRA Company anuncia designações de executivos importantes

The LYCRA Company, líder mundial em desenvolver soluções de fibra e tecnologia para setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje duas mudanças estratégicas de liderança para acelerar a inovação e o crescimento.

The LYCRA Company has promoted Robert Johnston to chief operating officer.

Robert Johnston foi promovido a Diretor de Operações, deixando a função anterior de Vice-Presidente Executivo de Operações, e Doug Kelliher foi designado Vice-Presidente Executivo de Produto. Kelliher irá se uniràequipe de liderança mundial da empresa, enquanto Johnston continua em sua posição de liderança. Ambos os executivos irão se reportar diretamente ao Diretor Executivo, Gary Smith.

Robert Johnston, Diretor de Operações

Johnston, veterano de 35 anos na The LYCRA Company e em suas organizações antecessoras, irá expandir sua liderança para incluir o desenvolvimento de produtos, além de sua atual supervisão de operações internacionais de fabricação e TI. Em sua nova função, Johnston irá gerenciar talentos de P&D, recursos de laboratório e produção piloto para impulsionar a inovação em todo o portfólio de produtos, ao apoiar as prioridades estratégicas de crescimento identificadas pela equipe da Kelliher.

"É uma honra assumir a função de Diretor de Operações e ajudar a moldar o futuro de nosso processo de inovação", disse Johnston. "Nossas equipes ao redor do mundo estão profundamente comprometidas com a excelência, e estou na expectativa de trabalhar em todas as funções para intensificar nossas operações e avançar no desenvolvimento de produtos."

Doug Kelliher, Vice-Presidente Executivo de Produto

Kelliher irá liderar a equipe de gestão de produtos no desenvolvimento e execução de estratégias para fibras, tecidos e vestuários. Sua equipe trabalha para entregar soluções diferenciadas que agregam valor e satisfazem as necessidades do consumidor atual. Com mais de 30 anos de experiência em liderança de produtos na Timberland, Velcro Companies, Polartec e Milliken & Company, Kelliher traz profunda experiência para sua função.

"Estou muito feliz em fazer parte da The LYCRA Company e contribuir para seu legado de inovação", disse Kelliher. "Com a solidez de nossa equipe mundial e um foco claro em produtos diferenciados que atendam às demandas do mercado, estou confiante de que podemos abrir novas oportunidades de crescimento e entregar valor excepcional a nossos clientes."

"À medida que a indústria do vestuário continua evoluindo, nosso foco permanece em oferecer soluções de alto desempenho que satisfaçam as necessidades dos clientes e ajudem marcas e varejistas a se diferenciarem e prosperarem", disse Gary Smith, Diretor Executivo da The LYCRA Company. "Doug e Robert trazem liderança, visão e experiência excepcionais no setor para suas funções, o que fortalece nossa capacidade de criar junto com os clientes, acelerar a inovação e levar tecnologias transformadoras ao mercado com mais rapidez e eficiência."

Sobre a The LYCRA Company

The LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, sendo proprietária das principais marcas de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a The LYCRA Company é reconhecida a nível mundial por seus produtos sustentáveis, experiência técnica e suporte de marketing. A The LYCRA Company visa em agregar valor aos produtos de seus clientes, ao desenvolver inovações exclusivas projetadas para satisfazer suas necessidades de conforto e desempenho duradouro. Para mais informações, acesse thelycracompany.com.

