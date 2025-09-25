Arábia Saudita intensifica posição como centro regional de fintechs com 68 licenças experimentais e 50 empresas de fintech no Fintech Lab da CMA

A Autoridade do Mercado de Capitais (CMA) da Arábia Saudita continuou reforçando as bases regulatórias para o crescimento das fintechs, ao anunciar que um total de 68 licenças experimentais de fintechs foram concedidas até o fim do segundo trimestre de 2025, com 50 empresas de fintech atualmente registradas no Fintech Lab da CMA, 36 das quais estão ativamente operacionais.

Este progresso reflete a evolução do país para um ambiente de fintech pronto e atraente para inovar, investir e crescer, em linha com os objetivos da Saudi Vision 2030 e da CMA Strategy 2024–2026.

O Fintech Lab da CMA foi lançado como um ambiente controlado para testar produtos e serviços financeiros inovadores. O laboratório permite que empresas de fintech nacionais e internacionais testem soluções sob rigorosa supervisão regulatória, com foco específico em levantar fundos de títulos, consultoria automatizada, plataformas de negociação digital e tecnologias emergentes, como negociação social e serviços de consultoria baseados em IA.

Das 68 empresas de fintech admitidas no Lab, 36 iniciaram suas operações, 14 estão concluindo os requisitos para lançamento, cinco se formaram no Lab e outras concluíram seu período de autorização.

Abdullah Binghannam, Deputado para Finanças e Investimentos da CMA, comentou: "O ambiente que criamos oferece suporte a um caminho seguro da experimentaçãoàentrada no mercado, ao capacitar empreendedores com acesso a orientações regulatórias, suporte técnico e uma estrutura clara para inovação responsável. Como destacamos na Money20/20 Oriente Médio, esta clareza é essencial para expandir fintechs com segurança e atrair inovadores internacionais para o mercado saudita."

O ecossistema de fintechs supervisionado pela CMA contribuiu significativamente para diversificar de produtos financeiros e estabelecer novos canais de financiamento econômico. Isto inclui plataformas para distribuir fundos de investimento e imobiliários, sistemas para emissão e investimentos em instrumentos de dívida, serviços de consultoria automatizados, como consultores virtuais, modelos de negociação social e plataformas de levantamento de fundos. Os esforços também incentivaram a criação de fundos de capital de risco no setor de fintechs, que garantem a conformidade com os padrões regulatórios da CMA.

A estrutura de fintechs em evolução da CMA visa atrair inovadores regionais e internacionais ao mercado saudita. Mediante mecanismos de sandbox, as fintechs recebem um espaço estruturado e com prazo determinado para validar seus modelos de negócios, além de obter feedback e supervisão. Com um ecossistema maduro, a Arábia Saudita não só está abertaàinovação em fintechs, como também vem construindo a infraestrutura para liderá-la.

