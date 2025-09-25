Seul convida o mundo a sonhar alto e criar cidades melhores no maior festival de arquitetura da Ásia

A 5ª Bienal de Arquitetura e Urbanismo de Seul (SBAU) será realizada de 26 de setembro a 18 de novembro em espaços como o Songhyeon Green Plaza e o Seoul Hall of Urbanism & Architecture. Ao longo de 54 dias, o maior festival público de arquitetura da Ásia convidará milhões de cidadãos e visitantes internacionais a repensar como as cidades podem se tornar "Radicalmente Mais Humanas".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250924491026/pt/

Pôster oficial da 5ª Bienal de Arquitetura e Urbanismo de Seul (foto: 5ª Bienal de Arquitetura e Urbanismo de Seul)

Com curadoria de Thomas Heatherwick, a Bienal de Seul tem em seu centro a "Humanise Wall", uma instalação de 90 metros de comprimento e quatro andares, composta por 1.428 placas de aço gravadas com pensamentos de cidadãos, cientistas e designers. Apresentando 400 projetos de 38 países criados por 110 arquitetos, a instalação representa um manifesto por construções alegres e centradas no ser humano. Paralelamente, 24 "Walls of Public Life", fragmentos de fachadas criados por designers globais, desde arquitetos até chefs e estilistas, demonstram como construções externas podem moldar a vida urbana.

Heatherwick, diretor geral da Bienal de Seul deste ano, comentou: "em um mundo em que as pessoas se sentem estressadas e divididas, precisamos de edifícios que nos aproximem. Seul está desafiando o mundo a criar cidades generosas, cheias de personalidade e construídas para durar".

A Bienal de Seul abre com o Fórum "Emotional City", reunindo 400 especialistas para debater como a arquitetura impacta a saúde pública, além de apresentar novas pesquisas da Humanise Campaign. O programa conta com performances do coreógrafo Jinyeob Cha e uma aparição especial do ator vencedor do Emmy Lee Jung-jae.

As principais exposições incluem Grassroots Seoul, que reflete sentimentos e visões de 500 cidadãos sobre a arquitetura da cidade; "Emotionally Yours, Seoul", uma obra digital participativa onde pessoas do mundo todo compartilham fotos e emoções inspiradas em fachadas de edifícios; "The City’s Face", que destaca projetos de 20 cidades explorando o potencial da arquitetura centrada no ser humano; e "From a Bird’s Eye to the Human Eye", apresentando 18 novos edifícios e espaços que moldarão o futuro de Seul.

Chang Su Lim, diretor geral do Bureau de Planejamento de Espaços Urbanos do Futuro da Prefeitura de Seul, observou: "a Bienal de Seul torna a cidade mais atraente e habitável por meio da participação dos cidadãos".

Todos os programas são gratuitos e abertos ao público, com inscrição através do site www.yeyak.seoul.go.kr. Confira mais detalhes em www.seoulbiennale.org e no Instagram @seoulbiennale.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250924491026/pt/

PR House em nome da 5ª Bienal de Arquitetura e Urbanismo de Seul

Ben Kim

+82-70-8858-0778

ben.kim@pr-house.co.kr

prh1@pr-house.co.kr

prh3@pr-house.co.kr