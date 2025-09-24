DCO e Estados-Membros se unem através do WE-Elevate para promover empresas lideradas por mulheres na economia digital

A Organização de Cooperação Digital (DCO), a primeira organização intergovernamental internacional independente do mundo dedicada a acelerar economias digitais inclusivas e sustentáveis, anunciou a expansão de seu programa WE-Elevate a todos os Estados-Membros, paralelamenteàAssembleia Geral das Nações Unidas (UNGA80), em Nova York.

Desenvolvido pela DCO para apoiar micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) lideradas por mulheres, o WE-Elevate é um programa transformador de capacitação, concebido para ajudar empreendedores a participar plenamente da economia digital. Originado em Ruanda, o programa já apresentou resultados tangíveis, permitindo que MPMEs lideradas por mulheres aprimorem suas habilidades digitais, formalizem suas operações e se expandam a novos mercados.

O WE-Elevate combina módulos de aprendizagem online, mentoria e acesso a plataformas mundiais de comércio eletrônico para equipar empreendedores com habilidades digitais, financeiras e empreendedoras. O programa foi desenvolvido para orientar empresas da transição de operações presenciais para online através de treinamento personalizado e passo a passo, desde a criação de prontidão digital básica até a viabilização do comércio eletrônico internacional. Deste modo, ajuda MPMEs lideradas por mulheres a formalizar suas operações, ampliar sua base de clientes e gerar empregos sustentáveis.

Comentando sobre a expansão bem-sucedida, a Secretária-Geral do DCO, Deemah AlYahya, disse: "O WE-Elevate transcende o desenvolvimento de negócios por mulheres; trata-se de nações estabelecendo um novo contrato social para a era digital. Este é o novo multilateralismo em ação: os Estados-Membros se unem para garantir que a economia digital não amplie as desigualdades, mas se torne uma ponte para as mulheres terem oportunidades. De KigaliàCidade do Kuwait, de Lagos a Lahore, vimos como uma mulher que obtém acesso digital pode transformar uma família, uma comunidade e, por fim, uma nação. Ao expandir o WE-Elevate para todos os nossos Estados-Membros, escolhemos um futuro onde a inclusão não é uma reflexão tardia, mas a própria base da prosperidade digital para todos."

O WE-Elevate é uma importante iniciativa da Organização para a Cooperação Digital (DCO) que transforma MPMEs offline lideradas por mulheres em marcas digitais online. Mediante habilidades em comércio eletrônico, as participantes têm acesso a mercados internacionais de comércio eletrônico, inclusão financeira e crescimento escalável. Este programa também promove a contribuição da DCO para as Metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, em particular a ODS 5 (Igualdade de Gênero) e a ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico).

As inscrições estão abertas para MPMEs elegíveis de todos os Estados-Membros do DCO. As empreendedoras podem se inscrever para registrar seu interesse em: https://dco.org/we-elevate-application/, e começar sua jornada de aprendizagem para se transformar em marcas digitais que se expandem a nível mundial.

