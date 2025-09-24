Nikkiso lança bomba com segurança e confiabilidade líderes do setor para mercado de separação de ar

O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) anunciou hoje o lançamento de sua nova bomba de processo em estágios múltiplos (MSPP 210), projetada para aumentar a segurança e reduzir o tempo de inatividade em equipamentos de separação de ar.

A pesquisa da Nikkiso CE&IG mostrou que, graçasànova tecnologia utilizada na bomba, incluindo a sucção exclusiva no lado inferior, seus clientes poderiam economizar mais de US$ 30.000 em energia todos os anos em uma aplicação usual.

A nova MSPP da Nikkiso CE&IG conta com impulsores e tambor balanceados hidraulicamente exclusivos, o que significa que é capaz de gerar empuxo axial baixo e estável em todas as velocidades e faixas de vazão, ao garantir uma operação confiável e reduzir significativamente o risco de vibração e danos subsequentesàbomba. Seu perfil modular também permite que, havendo necessidade de manutenção, seja realizada de modo rápido e eficiente, sem precisar remover toda a unidade, poupando dias de inatividade e cerca de US$ 500.000 em despesas operacionais.

Antes da instalação, a sucção no lado inferior da bomba também elimina a necessidade de construir fundações de concreto significativas para acomodar a unidade, levando a uma economia significativa de despesas de capital.

A MSPP é feita sob medida para manuseio de oxigênio, mas seu perfil modular também significa que a vedação de labirinto triplo pode ser trocada para manuseio de outros gases com interrupção mínima.

Emile Bado, Presidente da Unidade de Bombas da Nikkiso CE&IG, disse: "Nossos clientes nos procuram para ajudá-los a resolver os desafios que enfrentam, e demonstramos nossa capacidade ao lançar no mercado produtos inovadores como esta bomba MSPP.

A segurança é a prioridade para nós e nossos clientes, por isto temos muito orgulho em apresentar um produto que diminui o risco de danos e interrupções, enquanto reduz os custos de instalação e manutenção da unidade."

Sobre o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group é um dos principais fornecedores globais de equipamentos e soluções criogênicas, atendendoàcrescente demanda por energia e gases industriais de baixo carbono com produtos inovadores e soluções colaborativas. Impulsionamos o futuro dos setores de energia, transporte, marítimo, aeroespacial e gases industriais.

O Grupo emprega mais de 1.800 pessoas em 12 países e é liderado pela Cryogenic Industries, Inc., uma subsidiária integral da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Para saber mais sobre a Nikkiso CE&IG, acesse NikkisoCEIG.com.

