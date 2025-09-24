Assine
Heathrow Impera Como Aeroporto Mais Conectado do Mundo no Ranking do Décimo Aniversário do OAG Megahubs

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
24/09/2025 21:47

  • O Aeroporto de Heathrow (LHR) é o primeiro do ranking pelo terceiro ano consecutivo.
  • O de Istambul (IST) subiu seis lugares de 2024 sendo o segundo Megahub em 2025.
  • A Ásia domina o baixo custo com o aeroporto de Kuala Lumpur (KUL) em primeiro lugar para conexões de baixo custo.

LONDRES, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OAG, plataforma de dados líder mundial da indústria global de viagens, lançou hoje o Megahubs 2025. Em seu décimo aniversário, o Megahubs divulga o ranking definitivo dos aeroportos mais conectados do mundo, com análises dos destinos atendidos e as conexões programadas de cada um.

London Heathrow comemorou três anos consecutivos como o principal Megahub do mundo, sendo o aeroporto mais conectado internacionalmente em 2015 no primeiro ano do ranking do Megahubs. Na última década, o número de destinos internacionais servidos pelo LHR aumentou 24%, ressaltando sua posição de centro líder para passageiros de todo o mundo.

Istambul, onde a Turkish Airlines opera 79% dos voos, saltou do 8º para o 2º lugar na comparação anual, graças a um aumento de 25% nas conexões potenciais. Amsterdam Schiphol (AMS) ficou em terceiro lugar dentre os europeus, subindo um lugar.

Kuala Lumpur ocupa o quarto lugar na lista global, o aeroporto asiático mais bem classificado e líder em conectividade de baixo custo. A AirAsia representa 36% dos voos em KUL. Em quarto lugar ficou Frankfurt (FRA), que subiu do décimo lugar no ano passado.

Nos EUA, Chicago O’Hare (ORD) é o principal centro internacional, enquanto JFK cai de 6º para 14º em 2025. Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) está logo atrás do ORD em 8º.

Três aeroportos do Oriente Médio fazem parte do top 50 global: Dubai International (DXB) ocupa o 15º lugar, com Riade (RUH) e Doha (DOH) também incluídos. RUH subiu 11 lugares ano após ano, ultrapassando o DOH.

John Grant, analista-chefe da OAG, disse: “O domínio sustentado de Heathrow como Megahub é um exemplo do seu papel vital nas viagens globais, enquanto a rápida ascensão de Istambul mostra que os hubs estão evoluindo para atenderàdemanda. Nosso ranking de 2025 ressalta o equilíbrio entre gateways estabelecidos e desafiantes ambiciosos em todo o mundo, que se desenvolveu ao longo dos dez anos do OAG Megahubs.”

Ross Baker, Diretor de Clientes, Heathrow, disse: “Estamos orgulhosos de comemorar os nossos três anos consecutivos como o aeroporto mais conectado do mundo. Essa conquista reflete nosso alcance global, as fortes parcerias aéreas que a possibilitam e os benefícios que ela traz para passageiros e empresas do Reino Unido. Com nossos planos de futura expansão, poderemos oferecer ainda mais oportunidades para descobrir novos destinos, negociar com mais mercados e nos conectar com o mundo por meio do Heathrow.”

O OAG Megahubs é baseado em dados de voos dos 100 maiores aeroportos e 100 maiores aeroportos internacionais, medidos pelo total de assentos programados para o ano. Os rankings computaram dados do dia mais movimentado da aviação global entre setembro de 2024 e agosto de 2025, que foi sexta-feira, 1º de agosto de 2025.

Sobre a OAG
A OAG é uma plataforma de dados líder da indústria global de viagens, oferecendo uma fonte única de dados de oferta, demanda e preços.

Consultas de mídia: pressoffice@oag.com
Mais informações: https://www.oag.com/megahubs-airports-2025


Primary Logo


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9534963)

