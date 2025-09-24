Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia US$ 30 milhões em contratos concedidos e aprovação do marco estratégico para Saudi Aramco

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunciou hoje que sua unidade de negócios na Arábia Saudita recebeu aprovação técnica e comercial formal da Saudi Aramco, a maior empresa petrolífera do mundo. Esta aprovação expande significativamente as oportunidades de negócios da Perma-Pipe no país, permitindo que a empresa atenda diretamente ao setor de petróleo e gás, uma etapa essencial em seu plano estratégico a longo prazo para intensificar sua presença e ampliar sua oferta de produtos no Oriente Médio.

Até agora, o acesso da Perma-Pipe ao mercado saudita se concentrava sobretudo em aquecimento e resfriamento urbano (DHC). Com esta nova aprovação, a empresa está agora bem posicionada para participar do mercado de revestimento de tubos da Arábia Saudita, o maior do Oriente Médio e um dos maiores do mundo.

Este marco reforça o compromisso da Perma-Pipe em respaldar as ambições de infraestrutura e energia do país, enquanto se alinha com a visão da empresa de crescimento sustentável em mercados internacionais de alto potencial.

A Empresa também informou que suas operações mundiais garantiram recentemente US$ 30 milhões adicionais em novos projetos, que aumentaram sua crescente carteira de pedidos e proporcionaram mais uma validação da crescente demanda por sistemas de revestimento e contenção de tubos projetados pela Perma-Pipe.

Adham Sharkawi, Vice-Presidente Sênior para a região MENA, afirmou: "A aprovação da Saudi Aramco vem sendo um objetivo principal no plano estratégico de crescimento de nossa empresa e representa um grande avanço para nossas operações no país. Isto nos permite apoiar diretamente uma das principais empresas de energia do mundo com soluções inovadoras que cumprem com os mais altos padrões do setor, ao mesmo tempo em que nos posiciona para um maior crescimento na Arábia Saudita."

Saleh Sagr, Presidente e Diretor Econômico da Perma-Pipe International Holdings, acrescentou: "Obter a aprovação da Saudi Aramco é mais um exemplo do sucesso na execução de nosso plano de negócios, incluindo expansão geográfica, de mercado e produtos, o que resultou em rápido aumento da carteira de pedidos e crescimento da lucratividade. Esta conquista histórica para a Perma-Pipe destaca a força de nossas capacidades técnicas e nosso compromisso com a Arábia Saudita. Combinados com os US$ 30 milhões em concessões de projetos no terceiro trimestre em nossas operações internacionais, estes resultados são o resultado direto de decisões ponderadas, planejamento criterioso, excelente trabalho em equipe e uma visão clara de crescimento e impacto. Cada conquista em destaque nesta atualização fortalece nosso compromisso contínuo em entregar resultados mediante estratégias inteligentes e direcionadas ao futuro."

A Perma-Pipe opera no Oriente Médio há décadas com a empresa continuando a investir em capacidades locais para apoiar os objetivos da Visão 2030 do país e sua crescente infraestrutura energética, bem como em outros locais da região.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) é líder mundial em tubulações pré-isoladas e sistemas de detecção de vazamentos para petróleo e gás, aquecimento e resfriamento urbano e outras aplicações. A empresa utiliza sua ampla experiência em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que solucionam desafios complexos referentes ao transporte seguro e eficiente de vários tipos de líquidos. No total, a Perma-Pipe opera em quatorze unidades em seis países.

Certas declarações e outras informações contidas neste comunicadoàimprensa, que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, constituem "declarações prospectivas" dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada, estando sujeitas às salvaguardas criadas por elas, incluindo, sem limitação, declarações sobre o desempenho e operações futuras esperadas da Empresa. Estas declarações devem ser consideradas como sujeitas a muitos riscos e incertezas que existem nas operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, o seguinte: (i) o impacto do coronavírus ("COVID-19") nos resultados operacionais, condição financeira e fluxos de caixa da Empresa; (ii) flutuações no preço do petróleo e do gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes para os produtos da Empresa; (iii) a capacidade da Empresa de cumprir todas as cláusulas restritivas em suas linhas de crédito; (iv) a capacidade da Empresa de pagar sua dívida e renovar linhas de crédito internacionais vencidas; (v) a capacidade da Empresa de executar efetivamente seu plano estratégico e obter lucratividade e fluxos de caixa positivos; (vi) o impacto da debilidade e volatilidade econômica mundial; (vii) flutuações nos preços do aço e a capacidade da Empresa de compensar aumentos nos preços do aço mediante aumentos de preços em seus produtos; (viii) o momento do recebimento, execução, entrega e aceitação de pedidos para os produtos da Empresa; (ix) reduções nos gastos do governo em projetos que utilizam os produtos da Empresa e desafiosàliquidez, e ao acesso a fundos de capital dos clientes não governamentais da Empresa; (x) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento progressivo para seus grandes contratos; (xi) preços agressivos por concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa opera; (xii) a capacidade da Empresa de comprar matérias-primas a preços favoráveis ??e manter relacionamentos benéficos com seus fornecedores; (xiii) a capacidade da Empresa de fabricar produtos livres de defeitos latentes e de se recuperar de fornecedores que possam fornecer materiais com defeito para a Empresa; (xiv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Empresa; (xv) a capacidade da Empresa de cobrar uma conta a receber referente a um projeto no Oriente Médio; (xvi) riscos e incertezas quanto às operações comerciais internacionais da Empresa; (xvii) a capacidade da Empresa de atrair e reter a alta administração e o pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Empresa de obter os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) a capacidade da Empresa de interpretar mudanças em regulamentações e legislações tributárias; (xx) a capacidade da Empresa de usar seus prejuízos operacionais líquidos a compensar; (xxi) reversões de receitas e lucros registrados anteriormente, resultantes de estimativas imprecisas efetuadas em relação ao reconhecimento de receita da Empresa com base no percentual de conclusão; (xxii) a falha da Empresa em estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre os relatórios financeiros; e (xxiii) o impacto das ameaçasàsegurança cibernética nos sistemas de tecnologia da informação da Empresa. Acionistas, potenciais investidores e demais leitores são incentivados a considerar estes fatores com cuidado ao avaliar as declarações prospectivas, sendo advertidos a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas aqui contidas se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa, sendo que não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Centro de Investidores do nosso site (http://investors.permapipe.com).

