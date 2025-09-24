VeriSilicon apresenta plataforma IP sem fio FD-SOI para diversas aplicações de IoT e eletrônicos de consumo

A VeriSilicon (688521.SH) apresentou hoje sua plataforma IP sem fio, projetada para ajudar os clientes a desenvolver rapidamente chips altamente integrados e com eficiência energética para um amplo conjunto de aplicações de IoT e eletrônicos de consumo. Baseada na tecnologia de processo 22FDX® (22 nm FD-SOI) da GlobalFoundries (GF), a plataforma oferece suporteàconectividade sem fio em curtas, médias e longas distâncias e fornece um conjunto completo de IPs com recursos competitivos de potência, desempenho e área (PPA).

A plataforma oferece soluções IP completas para padrões como Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth Dual Mode (BTDM), NB-IoT e Cat.1/Cat.4, cobrindo RF, banda base e pilhas de protocolos de software. IPs de RF, incluindo GNSS, 802.11ah e 802.15.4g, já foram integrados em diversos chips de clientes e chegaramàprodução em massa.

Aproveitando ao máximo as vantagens de alta integração e baixo consumo de energia da tecnologia FD-SOI, a plataforma IP sem fio da VeriSilicon tem possibilitado que os clientes lancem MCUs e SoCs altamente competitivos para diversos mercados. Entre eles estão MCUs BLE de ultra baixo consumo, câmeras de segurança doméstica baseadas em Wi-Fi 802.11ah e SoCs multicanais de alta precisão para Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS). Já foram enviados mais de 100 milhões de chips desenvolvidos a partir desses projetos, consolidando forte reconhecimento no mercado.

“Nossa tecnologia de processo 22FDX® combina de forma ideal baixo consumo de energia, alto desempenho e eficiência de custos para os dispositivos conectados de hoje”, afirmou Ed Kaste, vice-presidente sênior da Linha de Produtos CMOS de Ultrabaixo Consumo da GF. “É motivo de entusiasmo ver a VeriSilicon aproveitar a tecnologia 22FDX® para oferecer aos clientes soluções flexíveis e de alto desempenho, acelerando a inovação em múltiplos mercados.”

“À medida que cresce a demanda por conectividade de baixo consumo e compatível com múltiplos padrões nos mercados de IoT e consumo, nossa plataforma de IPs sem fio oferece aos clientes uma base flexível e eficiente em termos de energia para desenvolver rapidamente dispositivos conectados,” disse Wiseway Wang, vice-presidente executivo e gerente-geral da Divisão de Plataforma de Silício Personalizado da VeriSilicon. “Há mais de uma década, entre os IPs FD-SOI que desenvolvemos com o processo 22FDX® da GF, mais de 60 foram licenciados para 45 clientes, totalizando mais de 300 licenças. Fundamentalmente, fomos um dos primeiros a aplicar com sucesso a tecnologia FD-SOI Adaptive Body Biasing (ABB) em chips produzidos em larga escala. Até agora, personalizamos chips FD-SOI para 43 clientes, com 33 projetos já em produção em massa, abrangendo áreas como satélites, automotiva e óculos inteligentes. Continuaremos impulsionando o futuro da inovação em FD-SOI para aplicações emergentes, como Wi-Fi 6, comunicações via satélite, radar de ondas milimétricas e aparelhos auditivos.”

