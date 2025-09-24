CSC homenageada no prêmio “Best Of” do New York Law Journal pelo décimo quarto ano consecutivo

A CSC foi, mais uma vez, reconhecida na pesquisa anual “Best Of” da New York Law Journal (Revista de Direito de Nova York), garantindo as primeiras posições em duas categorias:

Business Formation Services Provider (Provedora de Serviços de Formação Empresarial) – reconhecida por 14 anos consecutivos e incluída no Hall of Fame.

(Provedora de Serviços de Formação Empresarial) – reconhecida por 14 anos consecutivos e incluída no Entity Management System/Company (Sistema de Gestão de Entidades/Empresa) – reconhecida por 12 anos.

O prêmio “Best Of” do New York Law Journal homenageia os provedores de produtos e serviços jurídicos mais respeitados, escolhidos por advogados e profissionais do direito em atividade em Nova York.

“É uma honra para a CSC ser novamente reconhecida pela comunidade jurídica de Nova York. Estes prêmios demonstram a confiança que nossos clientes depositam em nós e nosso empenho em oferecer soluções que os auxiliem a alcançar seus objetivos de forma segura”, afirma Jennifer Kenton, diretora comercial da CSC. “Receber estes prêmios durante 14 anos consecutivos demonstra verdadeiramente a dedicação de nossas equipes e das fortes parcerias que construímos com os melhores escritórios de advocacia.”

Fundada em 1899, a CSC tem mantido parcerias de longa data com escritórios de advocacia e especialistas jurídicos para aprimorar a gestão de entidades, respaldada por sua experiência líder de mercado em conformidade nos EUA. Atualmente, a CSC conta com escritórios e instalações em mais de 140 jurisdições na Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e Médio Oriente.

Para obter mais informações sobre as soluções jurídicas e empresariais premiadas da CSC, acesse cscglobal.com.

Sobre a CSC

A CSC é a parceira de confiança escolhida por mais de 90% das empresas da Fortune 500®, mais de 90% da 100 Best Global Brands (Interbrand®) e mais de 70% do PEI 300. Somos líder mundial em oferecer soluções de conformidade e administração de negócios internacionais, serviços de administração especializados para gestores de ativos alternativos em uma gama de estratégias de fundos, transações envolvendo participantes do mercado de capitais em mercados públicos e privados, gerenciamento de sistemas de nomes de domínio e marcas digitais, além de proteção contra fraudes e soluções corporativas de software tributário. Fundada em 1899 e com sede em Wilmington, Delaware, EUA, a CSC se orgulha de ser uma empresa privada e administrada profissionalmente durante mais de 125 anos. A CSC possui escritórios e recursos em mais de 140 jurisdições na Europa, Américas, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. Somos uma empresa internacional capaz de realizar negócios onde quer que nossos clientes estejam, e conseguimos isto ao empregar especialistas em todas as empresas que atendemos. Somos a empresa por trás do negócio (We are the business behind business®). Saiba mais em cscglobal.com.

Para mais informações:

Citigate Dewe Rogerson (CDR)

Hassan Ali | Thomas Dalton

cscteam@cdrconsultancy.com

CSC

Laura Crozier

Gerente de RP

laura.crozier@cscglobal.com

Sala de imprensa do CSC