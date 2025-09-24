Evento em Ponta Grossa destaca a importância da cultura organizacional
O encontro busca conectar conhecimento e ferramentas acessíveis ao mercado local, incentivando o desenvolvimento sustentável e o networking qualificado
No dia 02/10 (quinta-feira), das 7h30 às 9h30, a sede da inbix, em Ponta Grossa, será palco do evento “Tudo que um líder precisa saber sobre cultura organizacional”, voltado para a liderança empresarial da região. O encontro terá como palestrante Adeildo Nascimento, fundador da DHEO Consultoria e especialista em projetos de cultura organizacional — e será fechado para convidados.
De acordo com Luciano Doll, CEO e cofundador da inbix, a proposta é “oferecer aos empresários, gestores e líderes de equipe da região reflexões sobre como a cultura impacta diretamente nos resultados, no engajamento e no futuro do trabalho". Além disso, ele completa: “a iniciativa contribui para o desenvolvimento das empresas locais, trazendo boas práticas de gestão que fortalecem a competitividade e o crescimento sustentável”.
O evento tem o propósito de aproximar conhecimento e ferramentas acessíveis e estimular discussões relevantes, gerando insights aplicáveis nos negócios. Luciano tem certeza que o encontro trará questões importantes sobre a cultura organizacional. “Acreditamos que investir em cultura é investir no futuro das empresas. E o evento será esse momento de alinhamento com o que há de mais avançado em gestão de pessoas e organizações”, observa.
Cultura organizacional
“Por que tantas empresas falham na execução da estratégia mesmo com equipes competentes? Por que o turnover de lideranças está aumentando? E por que valores escritos na parede não mudam comportamentos?” Essas são algumas das provocações que Adeildo Nascimento levará ao público durante sua apresentação no evento.
O objetivo da apresentação é ajudar os líderes a enxergar a cultura como uma poderosa ferramenta de gestão, que pode ser medida, moldada e alinhada ao negócio. “Também vamos mostrar os erros mais comuns nas tentativas de mudança cultural e o que realmente funciona para criar ambientes de alta performance com integridade”, detalha.
Com a palestra, a DHEO, segundo Adeildo, quer apoiar líderes locais na construção de culturas sólidas, capazes de sustentar o crescimento com coerência, protagonismo e futuro. “Ponta Grossa é um polo estratégico no Paraná, com um ambiente de negócios vibrante e em constante transformação”, conclui.
Serviço: “Tudo que um líder precisa saber sobre cultura organizacional”
Palestrante: Adeildo Nascimento, founder da DHEO Consultoria
Data: 02/10, das 7h30 às 9h30
Local: sede da inbix (R. Ricardo Lustosa Ribas, 651 - Estrela, Ponta Grossa - PR)
Organizadores: inbix e DHEO Consultoria
Website: https://dheoconsultoria.com.br