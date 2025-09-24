Andersen Global lança empresa associada na Tanzânia

A Andersen Global amplia sua expansão pela África no momento em que a iSHARA, uma empresa de cooperação desde 2022, adota a marca Andersen e se converte em uma empresa associada.

Fundada em 2012, a Andersen, na Tanzânia, é uma empresa de serviços profissionais que oferece soluções abrangentes de consultoria a clientes locais e internacionais. A empresa é bem reconhecida por sua profundidade técnica e visão estratégica em áreas como conformidade tributária, reestruturação, diligência devida financeira e gestão de riscos, gestão de folhas de pagamento e mitigação de riscos. Com um enfoque comercial e direcionado a soluções, a equipe atua em setores-chave como energia, imobiliário, saúde, fabricação industrial, bancos e logística.

"Nossa transição para a marca Andersen define um novo capítulo fascinante para nossa empresa”, disse Olive Mosha, diretora geral da subsidiária. "Ganhamos uma reputação por identificar a raiz de problemas complexos e entregar resultados personalizados e de alta qualidade. Através desta transição, reforçamos nossa capacidade de atender clientes com maiores recursos, uma visão mais ampla e as capacidades multidisciplinares que o mercado mundial de hoje exige."

"A Andersen na Tanzânia traz sólidas experiências técnicas e uma mentalidade profundamente comercial a nossa crescente plataforma africana", disse Mark L. Vorsatz, presidente global e diretor executivo da Andersen. "Esta mudança não apenas aperfeiçoa nossas capacidades de consultoria tributária na região, mas também reflete nosso compromisso compartilhado de prestar serviços integrados e de primeiro nível ao redor do mundo."

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios de advocacia independentes e legalmente separados, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de empresas a nível mundial. Fundada em 2013 pela Andersen Tax LLC, empresa associada americana, a Andersen Global conta atualmente com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo, estando presente em mais de 600 localidades através de seus escritórios associados e colaboradores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250924838562/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700