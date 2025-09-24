MeuCashCard chega a seis novas regiões com benefícios exclusivos

A gestora de cartões MeuCashCard, especializada em soluções financeiras para servidores públicos, anunciou a expansão de seus serviços para as cidades de Maringá (PR), Natal (RN), Praia Grande (SP), Ananindeua (PA), Russas (CE) e Cariacica (ES). A iniciativa faz parte da estratégia de expansão do atendimento voltado a colaboradores de órgãos públicos municipais e estaduais conveniados.

O aumento na demanda por serviços financeiros direcionados a servidores públicos motivou a ampliação da cobertura da MeuCashCard. Com essa expansão, os servidores passam a contar com um cartão exclusivo para saques, compras e pagamento de contas, com desconto em folha de pagamento, além de benefícios como telemedicina ilimitada, seguro de vida, auxílio-funeral e descontos em farmácias parceiras. Além disso, poderão contar com a nova funcionalidade disponibilizada pela companhia, o PIX. Agora é possível transferir a margem disponível de compras através do PIX e, se necessário, parcelar a fatura.

A novidade acompanha a tendência de regionalização e descentralização dos serviços financeiros no Brasil, impulsionada pelo crescimento das soluções digitais e pela maior demanda por produtos voltados a perfis profissionais específicos. De acordo com o Panorama da Associação Brasileira de Cartões (Abecs), as compras feitas com cartões cresceram 9,3% no primeiro trimestre de 2025, somando R$ 1,1 trilhão em transações.