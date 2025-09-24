Encontro Impactos Positivos 2025 terá foco em energia

O Encontro Impactos Positivos 2025 será realizado em 2 de outubro, em São Paulo, reunindo empreendedores de impacto, representantes de comunidades, investidores, executivos, pesquisadores e ativistas. O evento marca a final do Prêmio Impactos Positivos e terá como tema “Transição Energética Justa – Descarbonização com Humanização”.

A programação coloca em pauta como a transição energética pode ser conduzida de forma justa, corrigindo desigualdades e ampliando oportunidades em diferentes territórios. A iniciativa ocorre em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a COP30, em Belém, e busca contribuir para o debate nacional sobre clima, inovação e inclusão.

Programação

Painel 1 – Justiça Climática: Quem paga a conta da crise?

Moderação: Dra. Gisele Batista.

Participações: Giselle Vianna (MDIC/Enimpacto) e convidados.

Tema: impactos desiguais da emergência climática e o papel de negócios voltados à justiça social e econômica.

Painel 2 – Novas Tecnologias: Inovação a serviço da regeneração

Moderação: Ale Uehara (conselheiro da Plataforma Impactos Positivos).

Participações: Igor Neuro (FIAP), Queit Zunino e Erika Chou.

Tema: aplicações de tecnologias verdes, inteligência artificial, blockchain e soluções baseadas na natureza.

PIP Talks – Histórias de Negócios de Impacto

Com Vinícius Rojo (Go Mama), Bruno Camargo (XiCa Advogados) e Renato Rebelo (Idesam).

Tema: experiências de negócios atuando em sociobioeconomia, inovação e sustentabilidade.

Painel 3 – Impacto Social: Comunidades como protagonistas

Moderação: Eduardo Nunes (conselheiro da Plataforma Impactos Positivos).

Participações: Luis Fernando Guggenberger (Instituto Ultra), Lilian Natal (Rede Mulher Empreendedora) e Adriana Alves (executiva e autora).

Tema: experiências de mulheres, juventudes, povos tradicionais e periferias urbanas em áreas como saúde, educação e geração de renda.

Painel 4 – O poder das grandes corporações: Responsabilidade ou oportunidade?

Moderação: Roberta Coutinho (conselheira da Plataforma Impactos Positivos).

Participações: Carolina da Costa (Stone Co.) e Rogério Saab (Caixa).

Tema: o papel das empresas na transição energética justa e os desafios da agenda ESG.

Premiação



Na programação também será anunciada a revelação dos vencedores do Prêmio Impactos Positivos 2025, nas categorias Dinamizadores, Ideação, Operação e Tração.

Declaração



“Estamos a poucas semanas da COP30 e este encontro mostra que o Brasil pode liderar não só pela sua biodiversidade, mas também pela capacidade de conectar impacto social e inovação climática. A transição energética só será legítima se for também justa e humana”, afirma Gisele Abrahão, idealizadora da Plataforma Impactos Positivos.

Serviço