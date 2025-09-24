Encontro Impactos Positivos 2025 terá foco em energia
No dia 2 de outubro, São Paulo recebe o Encontro Impactos Positivos 2025, que marca a final do Prêmio Impactos Positivos. Com o tema “Transição Energética Justa – Descarbonização com Humanização”, o evento reúne lideranças do ecossistema de impacto para debater caminhos da nova economia em meio à agenda global da COP30
A programação coloca em pauta como a transição energética pode ser conduzida de forma justa, corrigindo desigualdades e ampliando oportunidades em diferentes territórios. A iniciativa ocorre em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a COP30, em Belém, e busca contribuir para o debate nacional sobre clima, inovação e inclusão.
Programação
Painel 1 – Justiça Climática: Quem paga a conta da crise?
Moderação: Dra. Gisele Batista.
Participações: Giselle Vianna (MDIC/Enimpacto) e convidados.
Tema: impactos desiguais da emergência climática e o papel de negócios voltados à justiça social e econômica.
Painel 2 – Novas Tecnologias: Inovação a serviço da regeneração
Moderação: Ale Uehara (conselheiro da Plataforma Impactos Positivos).
Participações: Igor Neuro (FIAP), Queit Zunino e Erika Chou.
Tema: aplicações de tecnologias verdes, inteligência artificial, blockchain e soluções baseadas na natureza.
PIP Talks – Histórias de Negócios de Impacto
Com Vinícius Rojo (Go Mama), Bruno Camargo (XiCa Advogados) e Renato Rebelo (Idesam).
Tema: experiências de negócios atuando em sociobioeconomia, inovação e sustentabilidade.
Painel 3 – Impacto Social: Comunidades como protagonistas
Moderação: Eduardo Nunes (conselheiro da Plataforma Impactos Positivos).
Participações: Luis Fernando Guggenberger (Instituto Ultra), Lilian Natal (Rede Mulher Empreendedora) e Adriana Alves (executiva e autora).
Tema: experiências de mulheres, juventudes, povos tradicionais e periferias urbanas em áreas como saúde, educação e geração de renda.
Painel 4 – O poder das grandes corporações: Responsabilidade ou oportunidade?
Moderação: Roberta Coutinho (conselheira da Plataforma Impactos Positivos).
Participações: Carolina da Costa (Stone Co.) e Rogério Saab (Caixa).
Tema: o papel das empresas na transição energética justa e os desafios da agenda ESG.
Premiação
Na programação também será anunciada a revelação dos vencedores do Prêmio Impactos Positivos 2025, nas categorias Dinamizadores, Ideação, Operação e Tração.
Declaração
“Estamos a poucas semanas da COP30 e este encontro mostra que o Brasil pode liderar não só pela sua biodiversidade, mas também pela capacidade de conectar impacto social e inovação climática. A transição energética só será legítima se for também justa e humana”, afirma Gisele Abrahão, idealizadora da Plataforma Impactos Positivos.
Serviço
Data: 2 de outubro de 2025
Horário: 13h30 às 19h
Local: São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal do Impactos Positivos no YouTube
Programação completa: Encontro Impactos Positivos edição 2025
Website: https://impactospositivos.com/encontro/edicao-2025/