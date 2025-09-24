Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Encontro Impactos Positivos 2025 terá foco em energia

No dia 2 de outubro, São Paulo recebe o Encontro Impactos Positivos 2025, que marca a final do Prêmio Impactos Positivos. Com o tema “Transição Energética Justa – Descarbonização com Humanização”, o evento reúne lideranças do ecossistema de impacto para debater caminhos da nova economia em meio à agenda global da COP30

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
24/09/2025 13:45

compartilhe

Siga no
x
Encontro Impactos Positivos 2025 terá foco em energia
Encontro Impactos Positivos 2025 terá foco em energia crédito: DINO

O Encontro Impactos Positivos 2025 será realizado em 2 de outubro, em São Paulo, reunindo empreendedores de impacto, representantes de comunidades, investidores, executivos, pesquisadores e ativistas. O evento marca a final do Prêmio Impactos Positivos e terá como tema “Transição Energética Justa – Descarbonização com Humanização”.

A programação coloca em pauta como a transição energética pode ser conduzida de forma justa, corrigindo desigualdades e ampliando oportunidades em diferentes territórios. A iniciativa ocorre em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a COP30, em Belém, e busca contribuir para o debate nacional sobre clima, inovação e inclusão.

Programação

  • Painel 1 – Justiça Climática: Quem paga a conta da crise?
    Moderação: Dra. Gisele Batista.
    Participações: Giselle Vianna (MDIC/Enimpacto) e convidados.
    Tema: impactos desiguais da emergência climática e o papel de negócios voltados à justiça social e econômica.

  • Painel 2 – Novas Tecnologias: Inovação a serviço da regeneração
    Moderação: Ale Uehara (conselheiro da Plataforma Impactos Positivos).
    Participações: Igor Neuro (FIAP), Queit Zunino e Erika Chou.
    Tema: aplicações de tecnologias verdes, inteligência artificial, blockchain e soluções baseadas na natureza.

  • PIP Talks – Histórias de Negócios de Impacto
    Com Vinícius Rojo (Go Mama), Bruno Camargo (XiCa Advogados) e Renato Rebelo (Idesam).
    Tema: experiências de negócios atuando em sociobioeconomia, inovação e sustentabilidade.

  • Painel 3 – Impacto Social: Comunidades como protagonistas
    Moderação: Eduardo Nunes (conselheiro da Plataforma Impactos Positivos).
    Participações: Luis Fernando Guggenberger (Instituto Ultra), Lilian Natal (Rede Mulher Empreendedora) e Adriana Alves (executiva e autora).
    Tema: experiências de mulheres, juventudes, povos tradicionais e periferias urbanas em áreas como saúde, educação e geração de renda.

  • Painel 4 – O poder das grandes corporações: Responsabilidade ou oportunidade?
    Moderação: Roberta Coutinho (conselheira da Plataforma Impactos Positivos).
    Participações: Carolina da Costa (Stone Co.) e Rogério Saab (Caixa).
    Tema: o papel das empresas na transição energética justa e os desafios da agenda ESG.

Premiação

Na programação também será anunciada a revelação dos vencedores do Prêmio Impactos Positivos 2025, nas categorias Dinamizadores, Ideação, Operação e Tração.

Declaração

“Estamos a poucas semanas da COP30 e este encontro mostra que o Brasil pode liderar não só pela sua biodiversidade, mas também pela capacidade de conectar impacto social e inovação climática. A transição energética só será legítima se for também justa e humana”, afirma Gisele Abrahão, idealizadora da Plataforma Impactos Positivos.

Serviço



Website: https://impactospositivos.com/encontro/edicao-2025/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay