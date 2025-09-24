Balé Nacional da China celebra o Ano Novo Chinês no Brasil

O Balé Nacional da China retorna ao Brasil em outubro com a produção GuoNian, uma celebração do Ano Novo Chinês, embalado pela música composta por Tchaikovsky sob encomenda do coreógrafo Marius Petipa, em 1892.

As apresentações acontecem em Brasília (6 de outubro, Sala Martins Pena), no Rio de Janeiro (9 a 12 de outubro, Cidade das Artes) e em São Paulo (16 a 19 de outubro, Teatro Bradesco).

Com coreografia e direção de Zhao Ming, GuoNian une a tradição do balé clássico europeu à simbologia da cultura chinesa. Com mais de 60 bailarinos em cena, o espetáculo transforma o Natal europeu em uma celebração ambientada em uma tradicional feira de Pequim, na véspera do Ano Novo Lunar.

No segundo ato do espetáculo, 13 bailarinas brasileiras, entre cinco e oito anos, participam do espetáculo como convidadas, interpretando os personagens “Jin Yuanbao” (símbolo de sorte e prosperidade) e a “Fada das Flores” (que traz bons augúrios).

No Rio de Janeiro, as convidadas são alunas da IT Ballerina (@itballerina); em São Paulo, alunas da Phalibis Studio de Dança (@phalibisstudio). Em turnês realizadas nos Estados Unidos, Europa e Ásia, a mesma cena também contou com a participação de crianças locais.

Em Brasília, o espetáculo será uma noite de gala, com uma seleção de pas de deux do repertório da companhia, com trechos "Dom Quixote", "O Corsário" e "O Lago dos Cisnes", entre outros.

A turnê brasileira é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela CTG Brasil, com patrocínio da SPIC Brasil, produção da Dellarte e realização da Gaia e do Ministério da Cultura – União e Reconstrução, com o apoio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais.

Turnê brasileira será Carbono Neutro

Uma das novidades desta turnê é que ela será Carbono Neutro (Carbon Free), em uma iniciativa da CTG Brasil. As emissões geradas pelas apresentações em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo serão compensadas por meio da compra de créditos de carbono em programas reconhecidos internacionalmente, como o Verified Carbon Standard (VCS), administrado pela Verra (verra.org/). Esses créditos, provenientes de projetos certificados de reflorestamento, preservação ambiental e energias renováveis, asseguram a neutralização do impacto ambiental da turnê.

Sobre o espetáculo

GuoNian transporta o público para uma jornada que celebra o Ano Novo Chinês, combinando a trilha de Tchaikovsky com coreografias inspiradas em danças e símbolos típicos da China.

No primeiro ato, uma jovem – Yuanyuan - que recebe um quebra-nozes de presente e, ao adormecer, entra em um mundo de sonhos repleto de magia e tradições orientais. Ela testemunha a luta entre o boneco encantado e o lendário monstro Nian, símbolo do medo e da superação.

No segundo ato, Yuanyuan visita o encantado Reino da Porcelana e participa de uma celebração do Ano Novo, repleta de cores, danças e elementos culturais chineses. A montagem conta ainda com elementos como os 12 signos do zodíaco chinês, danças com leques, pipas, seda, entre outros ícones culturais.

Sobre a companhia

Fundado em 1959, o Balé Nacional da China é a companhia oficial de balé da República Popular da China. Com sede no Teatro Tianqiao, em Pequim, foi estruturada com base na escola russa de balé clássico e ao longo das décadas desenvolveu uma identidade própria, que une técnica, sofisticação estética e referências culturais chinesas.

Com um repertório que ultrapassa 190 títulos, a companhia apresenta balés chineses originais, clássicos do repertório internacional e criações contemporâneas. Obras assinadas por grandes coreógrafos como Natalia Makarova, Roland Petit, Ben Stevenson, George Balanchine, entre outros, integram sua programação, ao lado de montagens autorais.

Brasília: Uma Noite de Gala

Sala Martins Pena, Teatro Nacional Cláudio Santoro

SCTS - Brasília, DF, 70297-400

Data: 06/10 às 20h

Ingressos a partir de R$ 50,00

Vendas: BILHETERIA DIGITAL

Rio de Janeiro

Cidade das Artes

Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca

Datas: 09/10 e 10/10 às 20h; 11/10 às 16h e 20h; 12/10 às 15h

Ingressos a partir de R$ 50,00

Vendas: SYMPLA

São Paulo

Teatro Bradesco – Bourbon Shopping

Rua Palestra Itália, 500 – 3º Piso – Perdizes

Datas: 16/10 e 17/10 às 20h30; 18/10 às 16h e 20h30; 19/10 às 15h

Ingressos a partir de R$ 50,00

Vendas: UHUU!

