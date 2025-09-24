Contajá viabiliza abertura de empresas em até 24 horas

A Contajá Contabilidade Online passou a oferecer um novo serviço em 2025: a abertura de empresas em até 24 horas. Assim que a venda é concluída no departamento comercial, o cliente é direcionado ao onboarding, onde é realizado todo o cadastro das informações necessárias. Em seguida, os dados são enviados para a execução, que realiza a abertura da empresa utilizando sistemas integrados, permitindo a conclusão em até 24 horas.

A iniciativa surge em um contexto em que o país já soma mais de 23 milhões de empresas ativas, conforme dados do Mapa de Empresas Brasil. De acordo com o levantamento, 422 mil empresas foram abertas em agosto deste ano. O balanço também revela que 76,2% das empresas foram abertas em menos de um dia.

Jordhan Bittencourt, profissional da Contajá Contabilidade Online, explica quais são as principais etapas envolvidas para que a abertura seja concluída dentro do prazo estimado de 24 horas: “As etapas principais são o ‘onboarding’, que coleta as informações e organiza a documentação necessária, e a ‘execução contábil’, onde sistemas integrados, humanos e robôs atuam em conjunto para finalizar a abertura da empresa”.

Segundo Bittencourt, existem especificações e pré-requisitos que o empreendedor precisa atender para que o serviço seja realizado em 24 horas. “Atualmente, temos alguns pré-requisitos principais: a atividade deve ser classificada como baixo risco, conforme normativa federal, o que normalmente dispensa alvarás e simplifica a parte burocrática”.

De acordo com o especialista, também é fundamental que o cliente cadastre as informações corretamente no sistema de onboarding, sempre contando com a orientação da equipe.

Tecnologia acelera e simplifica processos

Bittencourt destaca que a tecnologia utilizada pela Contajá contribui para acelerar e simplificar o processo de abertura de empresas em 24 horas.

“A tecnologia é fundamental para entregar rapidez e qualidade em escala. Os sistemas automatizam grande parte das etapas, e o contador executor atua apenas realizando verificações e ajustes finais”, explica. “Na prática, a abertura ocorre quase de forma instantânea graças a essas integrações tecnológicas”, complementa.

Prazo de 24h pode variar

Bittencourt observa que o prazo de 24 horas para a abertura de empresas se aplica às iniciativas que atenderem a alguns pré-requisitos, como atividades de baixo risco.

“Também é necessário que o estado onde o cliente abrirá a empresa tenha um sistema ativo que permita esse tipo de abertura”, acrescenta. “Caso o estado do cliente não oferte, ainda é possível que ele escolha um de nossos endereços fiscais, onde conseguirá contar com esse benefício”, explica.

Serviço inclui orientações sobre tipo societário e regime tributário

Segundo Bittencourt, o serviço de abertura de empresas já inclui orientações sobre o tipo societário e regime tributário mais adequado para cada negócio. “No próprio processo comercial, nossos consultores contadores já orientam o cliente sobre regime tributário, natureza jurídica e outros pontos relevantes”.

Posteriormente, no onboarding, há uma segunda conferência para garantir que todas as escolhas estejam alinhadas às necessidades do negócio, informa o profissional da Contajá Contabilidade Online.

Serviços ajudam a fortalecer o empreendedorismo brasileiro

Bittencourt acredita que o impacto de oferecer o serviço de abertura de empresas em 24 horas para o fortalecimento do empreendedorismo no Brasil: “Ter uma empresa própria é um sonho de muitos brasileiros, mas a burocracia acaba desmotivando e levando muitos a desistirem, retornando à CLT ou permanecendo como autônomos, pagando mais impostos”.

Para o especialista, a abertura em 24 horas, com menos barreiras burocráticas, oferece segurança e agilidade para quem precisa começar imediatamente a vender ou prestar serviços. “Também oferecemos a opção de endereço fiscal, permitindo que o cliente registre sua empresa em um de nossos endereços espalhados pelo país. Isso agrega credibilidade, facilita a operação e amplia as oportunidades do empreendedor”, articula.

Para mais informações, basta acessar: https://contaja.com.br