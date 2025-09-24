X8 Cloud lança projeto de infraestrutura de IA no Paraguai

A X8 Cloud, empresa de soluções de infraestrutura de IA, firmou parceria com a Administración Nacional de Electricidad (ANDE) do Paraguai para ampliar a infraestrutura de inteligência artificial na América Latina. O acordo histórico favorece o acesso dos países da região à computação de IA de classe mundial com 70% de economia de custos, operando exclusivamente com energia hidrelétrica renovável de Itaipú.

"Desenvolvimentos recentes entre o governo norte-americano e o Paraguai convergiram para a implementação de um dos maiores projetos de infraestrutura de IA da região", afirmou Damian Merlo, Relações Governamentais da X8 Cloud.

Para Félix Sosa, presidente da ANDE, o acordo com a X8 Cloud “reflete como nossos recursos renováveis podem impulsionar inovação tecnológica e atrair investimentos estratégicos que beneficiam toda nossa região, especialmente fortalecendo nossa parceria histórica com o Brasil no setor energético".

A X8 Cloud oferece infraestrutura de IA sob jurisdição norte-americana com governança transparente, permitindo que empresas brasileiras mantenham controle total sobre seus dados e modelos de IA. "Esta parceria representa independência tecnológica real para o Brasil", analisa Juan Duenas, CEO da X8 Cloud. "Ela dá às empresas brasileiras acesso a serviços de IA de padrão internacional, com preços democratizados".

De acordo com o CEO, a X8 Cloud prioriza parcerias digitais e suporte remoto especializado, permitindo que empresas brasileiras acessem a infraestrutura sem fricção regulatória. O Brasil merece infraestrutura de IA que reflita seus valores de inovação e independência", diz Duenas. "Agora, uma startup brasileira poderá ter acesso à mesma tecnologia que gigantes globais, mantendo controle soberano sobre seus dados e futuro digital", conclui.

Segundo o Duenas, CEO da X8 Cloud, as operações podem apresentar os seguintes diferenciais:

Preços: 60% menor para treinamento de LLMs, 50% economia em APIs de inferência

Energia 100% renovável: aproveitando o excedente de Itaipú (37.270 GWh no primeiro semestre de 2025)

Jurisdição transparente: governança norte-americana com proteção de dados brasileira

Escalabilidade garantida: décadas de fornecimento energético assegurado

Cronograma Estratégico: