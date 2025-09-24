Conselhos impulsionam transformação tecnológica

Os investimentos em tecnologia seguem em ritmo acelerado, com projeções globais estimando que gastos com inovação alcancem US$ 4,9 trilhões já em 2025, segundo a consultoria Forrester, refletindo um crescimento médio anual de 5,6%. Ao mesmo tempo, a economia digital deve representar 17% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial até 2028, com um incremento anual médio de 7%, evidenciando o papel cada vez mais central da tecnologia no desenvolvimento econômico global.

Diante desse cenário, a transformação digital deixa de ser apenas uma tendência para se consolidar como uma prioridade estratégica das organizações. Para os Conselhos de Administração, isso significa atuar de forma decisiva, garantindo que as iniciativas tecnológicas estejam alinhadas à estratégia corporativa, promovendo inovação de forma responsável, ao mesmo tempo em que reforçam governança, mitigam riscos e asseguram sustentabilidade a longo prazo.

“Estamos vivendo um momento em que a tecnologia não é apenas uma ferramenta, mas um vetor de criação de valor. Os Conselhos precisam assumir uma postura proativa, incorporando visão estratégica de inovação e fomentando uma cultura digital em toda a organização”, afirma Gillian Borges, presidente da Conselheiros TrendsInnovation.

Segundo o relatório “What’s Next 2020-2030” da Inova Consulting, a próxima década será definida por tendências que impactam diretamente a forma como empresas se organizam, produzem e se relacionam com clientes e parceiros. A transformação digital, a inovação disruptiva, a maturidade tecnológica e a humanização do digital são apontadas como megatrends que exigem das organizações não apenas investimentos em tecnologia, mas uma capacidade de adaptação rápida, de liderança estratégica e de criação de uma cultura organizacional alinhada à inovação.

Para especialistas da Conselheiros TrendsInnovation, a aceleração tecnológica exige que os Conselhos atuem em múltiplas frentes:

Governança digital: definição de políticas claras de segurança cibernética, compliance e ética no uso de dados;

definição de políticas claras de segurança cibernética, compliance e ética no uso de dados; Avaliação de investimentos estratégicos: identificação de tecnologias emergentes com impacto relevante no modelo de negócios;

identificação de tecnologias emergentes com impacto relevante no modelo de negócios; Monitoramento contínuo de riscos: antecipação de ameaças e adaptação rápida a mudanças regulatórias e mercadológicas;

antecipação de ameaças e adaptação rápida a mudanças regulatórias e mercadológicas; Fomento à cultura de inovação: incentivo a equipes internas e à parceria com startups e hubs de tecnologia.



Empresas que conseguem integrar tecnologia e governança se tornam mais resilientes frente a disrupções, ao mesmo tempo em que capturam oportunidades em novos mercados. Já a inteligência artificial (IA) generativa, por exemplo, é utilizada para melhorar a tomada de decisão, prever comportamentos de clientes e otimizar processos internos, enquanto a IoT e a análise avançada de dados transformam cadeias de suprimentos, logística e experiência do consumidor.

Os Conselheiros TrendsInnovation destacam que o papel do Conselho vai muito além da supervisão tradicional: trata-se de liderar a agenda de transformação, identificar oportunidades de diferenciação e criar valor sustentável para acionistas e stakeholders. A integração entre inovação tecnológica e estratégia corporativa torna-se, portanto, um diferencial competitivo crucial em um mercado cada vez mais volátil e dinâmico.

Além disso, a atuação estratégica dos Conselhos deve considerar o impacto social e ambiental das tecnologias adotadas. A sustentabilidade deixou de ser um tema secundário e passa a ser um critério essencial na tomada de decisões sobre investimentos e processos de inovação.

“A próxima década exigirá que os Conselhos desenvolvam uma mentalidade de antecipação e adaptação constante. O ritmo acelerado das mudanças tecnológicas e regulatórias torna essencial a atualização contínua do conhecimento, a troca de experiências com outros setores e a capacidade de transformar insights em ações concretas", finaliza Gillian Borges, presidente da Conselheiros TrendsInnovation. Nesse cenário, aqueles que incorporam inovação, governança e visão estratégica estarão mais bem posicionados para conduzir suas organizações rumo a um crescimento consistente, sustentável e alinhado às demandas do mercado global.



