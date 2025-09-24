Assine
Mesmo com juros elevados, imobiliária gaúcha alcança R$ 56 milhões em vendas

Em meio ao cenário de juros altos e decisões do Banco Central, a imobiliária registrou R$ 56 milhões em vendas no acumulado do ano.

24/09/2025 10:49

Mesmo com juros elevados, imobiliária gaúcha alcança R$ 56 milhões em vendas

O mercado imobiliário brasileiro atravessa um período de ajustes diante do cenário macroeconômico. O Banco Central, por meio das decisões do Comitê de Política Monetária (Copom), mantém a taxa Selic em patamar elevado, impactando diretamente o crédito imobiliário.

Segundo levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o mercado imobiliário brasileiro manteve estabilidade nas vendas e registrou redução na oferta no segundo trimestre de 2025.

Já o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) aponta que, mesmo diante de condições mais seletivas de financiamento, a demanda por imóveis de médio e alto padrão se mantém estável na região.

Neste contexto, a imobiliária gaúcha registrou R$ 56 milhões em vendas no acumulado do ano, demonstrando a resiliência do setor mesmo em um cenário desafiador. Como afirma nosso CEO da Urban Company, Babiton Espindola: “Nosso desempenho mostra que, mesmo diante de restrições econômicas, é possível avançar com confiança do cliente e equipe comprometida.”

De acordo com a ABECIP, as contratações de crédito imobiliário para adquirentes cresceram 8% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Entretanto, o volume de financiamento imobiliário deve recuar 4% em 2025, embora em ritmo menor que o esperado no início do ano.



Website: https://www.urban.imb.br/

