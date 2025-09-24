Organizadores de eventos devem informar dados de compradores

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, em setembro, o Projeto de Lei 3895/23 que obriga organizadores de eventos a compartilharem, com as autoridades policiais, dados dos compradores de ingressos.

O objetivo do projeto é permitir que as informações sejam cruzadas com mandados de prisão em aberto, especialmente em grandes eventos com potencial de aglomeração. A proposta foi apresentada pela deputada federal Ione, que defendeu: “Criar medidas que possibilitem identificação e efetiva detenção de criminosos, em especial aqueles com mandado de prisão em aberto".

A tramitação reacende discussões sobre privacidade, segurança da informação e os limites da responsabilidade de plataformas e produtoras de eventos. Para especialistas, a medida pode representar um avanço na prevenção de crimes, desde que acompanhada de boas práticas de governança de dados e conformidade com a LGPD.

Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a nova exigência pode impactar diretamente a forma como produtores e plataformas operam os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais.

De acordo com especialistas, nesse cenário, o uso de tecnologias adequadas e parceiros confiáveis se torna ainda mais estratégico. O artigo da Lets Events sobre segurança de dados em eventos digitais detalha métodos que auxiliam na proteção de informações sensíveis sem comprometer a experiência do público.

Ainda segundo profissionais do setor, uma eventual obrigatoriedade de comunicar dados às autoridades também amplia a relevância de mensurar os impactos e o legado das produções. Não apenas em termos de vendas e presença de público, mas também no que diz respeito à responsabilidade social e à conformidade legal. Nesse sentido, a Lets Events oferece ferramentas que auxiliam nesse processo, como mostra o artigo “Avaliação pós-evento: como mensurar resultados”.

Com o avanço de novas regulamentações, o mercado de eventos — que já vinha investindo em soluções integradas — poderá ser desafiado a dar mais um passo em direção à digitalização, à transparência e à segurança de dados.